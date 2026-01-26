José Saturnino Cardozo destaca haber derrotado al líder y quitarle el invicto

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo resaltó la labor de sus jugadores y el deseo de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026.

El triunfo del Municipal Liberia por 1-0 frente al Club Sport Herediano, que llegó como líder e invicto del certamen, llenó de confianza al estratega guaraní, quien en los tres compromisos anteriores sumaba dos empates y una derrota.

“Estoy contento por los muchachos, porque no veníamos jugando mal, pero los resultados no se nos estaban dando. Habíamos hablado con los jugadores de que se estaban gestando acciones de peligro, pero nos faltaba definir; no habíamos tenido contundencia en el último cuarto de cancha”, recalcó Cardozo.

El timonel de la escuadra pampera aseguró que no era sencillo medirse al Herediano, al ser un equipo al que no se le pueden dar espacios y que tiene una buena posesión de la pelota en el mediocampo.

“En el partido en el que menos generamos acciones de peligro fue donde logramos nuestra primera victoria. Es muy importante para nuestro trabajo y para nuestro proyecto obtener buenos resultados y pelear por los puestos de clasificación, así como hacernos fuertes en nuestra cancha”, aseguró Cardozo.

Pese a que su equipo no había conseguido su primera victoria en el Clausura 2026, José Saturnino reiteró que los jugadores son quienes tienen la última palabra, por lo que confía en cada uno de ellos.

“Siempre trabajamos para ganar. Hablé con los jugadores de que debían volver a las bases y ser inteligentes para ganar los partidos. Es importante saber que los jugadores entienden perfectamente lo que buscamos. Cada integrante del Municipal Liberia debe dejarlo todo en el terreno de juego”, enfatizó Cardozo.

Para el estratega paraguayo, lo ideal es que de ahora en adelante el equipo tenga más claridad, más confianza y pueda definir los partidos sin sufrir tanto.

“Dimos un paso importante al ganarle al equipo invicto, al líder. Es fundamental para Liberia. Debemos seguir trabajando de la misma manera y refrescando al equipo, porque viajamos mucho y hay poco tiempo para recuperar; por eso es necesario que las variantes sean determinantes, como lo fueron ante Herediano Mauricio Villalobos y Abner Hudson”, concluyó Cardozo.