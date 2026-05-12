José Saturnino Cardozo conoce el castigo que le impuso el Tribunal Disciplinario antes de definir su futuro

Si José Saturnino Cardozo continúa dirigiendo en el fútbol nacional, no podrá estar en el banquillo en el inicio del Torneo de Apertura 2026.

Instantes después de que se acabó el partido entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia, en el que los morados se dejaron la victoria por 2-0 y avanzaron a la final de segunda ronda contra Herediano, José Saturnino Cardozo entró a la cancha y tras decir algunas cosas, le mostraron la tarjeta roja.

Esa expulsión provocó que el técnico paraguayo que todavía no define su futuro y que es uno de los candidatos para dirigir a Liga Deportiva Alajuelense, no acudiera a la rueda de prensa posterior a ese encuentro en la “Cueva”.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) dictó los castigos tras el partido de vuelta de las semifinales y ya se conoce la sanción para el timonel.

“Sancionar al entrenador José Saturnino Cardozo Otazu con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000, de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral, ya sea de aprobación o de reproche en forma de burla", se lee en la notificación del Tribunal.

Otros castigos

- Municipal Liberia

Sancionar al club con una multa de ¢843.750 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la cuarta vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Joaquín Alonso Hernández García con tres partidos de suspensión y una multa de ¢350.000, desglosado en:

Un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral, ya sea de aprobación o de reproche en forma de burla.

Un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por recibir dos tarjetas amarillas dentro de un mismo encuentro.

Un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 31 al ser la primera vez en la temporada que, habiendo sido expulsado, se niega a salir del terreno de juego causando un atraso a la salida y la reanudación del partido intencionalmente.

- Deportivo Saprissa

Sancionar al club con una multa de ¢500.000 de conformidad con el artículo 65 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que el club se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados, cuando el comisario de partido o la administración de Unafut así se lo solicite.