José Saturnino Cardozo conoce el castigo que le impuso el Tribunal Disciplinario antes de definir su futuro

Instantes después de que se acabó el partido entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia, en el que los morados se dejaron la victoria por 2-0 y avanzaron a la final de segunda ronda contra Herediano, José Saturnino Cardozo entró a la cancha y tras decir algunas cosas, le mostraron la tarjeta roja.
Esa expulsión provocó que el técnico paraguayo que todavía no define su futuro y que es uno de los candidatos para dirigir a Liga Deportiva Alajuelense, no acudiera a la rueda de prensa posterior a ese encuentro en la “Cueva”.
El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) dictó los castigos tras el partido de vuelta de las semifinales y ya se conoce la sanción para el timonel.
“Sancionar al entrenador José Saturnino Cardozo Otazu con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000, de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral, ya sea de aprobación o de reproche en forma de burla", se lee en la notificación del Tribunal.
Otros castigos
- Municipal Liberia
Sancionar al club con una multa de ¢843.750 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la cuarta vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
Sancionar al jugador Joaquín Alonso Hernández García con tres partidos de suspensión y una multa de ¢350.000, desglosado en:
- Un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral, ya sea de aprobación o de reproche en forma de burla.
- Un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por recibir dos tarjetas amarillas dentro de un mismo encuentro.
- Un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 31 al ser la primera vez en la temporada que, habiendo sido expulsado, se niega a salir del terreno de juego causando un atraso a la salida y la reanudación del partido intencionalmente.
- Deportivo Saprissa
Sancionar al club con una multa de ¢500.000 de conformidad con el artículo 65 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que el club se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados, cuando el comisario de partido o la administración de Unafut así se lo solicite.