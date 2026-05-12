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José Saturnino Cardozo conoce el castigo que le impuso el Tribunal Disciplinario antes de definir su futuro

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dictó las sanciones tras las semifinales y en la lista de castigos están Liberia y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
Saprissa v. Liberia
Si José Saturnino Cardozo continúa dirigiendo en el fútbol nacional, no podrá estar en el banquillo en el inicio del Torneo de Apertura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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