José Saturnino Cardozo asegura que tiene ‘unos guerreros’ que se merecían avanzar a semifinales

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, aseguró que sus futbolistas se entregan en cada entrenamiento, porque él es muy exigente.

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo se mostró muy feliz por la clasificación de su Municipal Liberia a las semifinales del Torneo Clausura 2026, luego de derrotar 0-1 al Sporting FC como visitante, en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Para el estratega, se trata de su segunda clasificación consecutiva a la fiesta grande del fútbol costarricense, en medio de su decisión de continuar en el club o bien buscar nuevos aires en el fútbol internacional.

“Estoy contento con lo que logramos. Los jugadores se merecían esa clasificación. Fueron unos guerreros. Ellos son amigos, siempre trabajan y nunca se quejan. Tenían ese deseo, esa ilusión, y lo hicieron posible al avanzar a la liguilla por segunda oportunidad consecutiva”, indicó Cardozo en conferencia de prensa.

José Saturnino recordó que el arranque para su plantel fue complicado, ya que algunos jugadores no llegaron en buena forma física y, además, las lesiones fueron un lastre que los perjudicó durante toda la temporada, por lo que la clasificación es un premio al esfuerzo y el sacrificio.

“Vamos paso a paso, seguimos creciendo. El año pasado entramos en la liguilla y creo que ante Alajuelense hicimos el mejor partido del campeonato, pero perdimos 0-1, a pesar de que dominamos el partido. Fuimos superiores y teníamos para ganar hasta con un marcador de 3-1, pero así es el fútbol”, enfatizó Cardozo.

El Diablo Mayor comentó que siempre ha estado satisfecho con su plantel y con la entrega de sus jugadores, lo que les ha permitido obtener buenos resultados, a pesar del complicado arranque del Torneo Clausura 2026.

“En los entrenamientos mis jugadores siempre se entregan. Soy muy exigente y, más allá de los partidos, destaco la convivencia del grupo, que siempre está dispuesto a dar lo máximo en cada sesión. Es una labor de mucho esfuerzo y los felicito”, manifestó Cardozo.

El estratega guaraní también se mostró satisfecho por lograr siete triunfos consecutivos, un récord para la institución que demuestra el compromiso de sus jugadores.

Sobre el compromiso ante Alajuelense en el cierre de la primera fase, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, José Saturnino indicó que sin duda estarán en el campo los mejores jugadores.

“Analizaremos qué le conviene más a la institución. Sabemos que los jugadores siempre quieren jugar y vamos a poner a los que estén en mejores condiciones, porque aún estamos peleando por la Copa Centroamericana y por ubicarnos lo más arriba posible”, concluyó Cardozo.