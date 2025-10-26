José Saturnino Cardozo admite que recibió una ‘cachetada’ tras perder por paliza

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, habló con la prensa sin poner excusas, luego de la derrota ante Sporting.

Sporting goleó 3-0 a su escuadra y el timonel paraguayo expresó que el rival fue mejor y que ellos no tuvieron respuestas.

“El partido fue difícil para nosotros. No fue el día de Liberia, aparte de que nos hacen un gol muy tempranero y eso desestabiliza cualquier idea para el encuentro. Aun así, jugando muy mal, tuvimos opción de empatar. Después el equipo fue totalmente desconocido y sufrimos una cachetada”, dijo Cardozo en la conferencia de prensa, luego del partido.

Para el timonel, se debe analizar lo sucedido en el campo, pero hacerlo en frío y después conversar con los futbolistas.

“A ninguno nos gustó. Seguro que a los aficionados, a nosotros como cuerpo técnico y a los jugadores no nos agradó el desempeño del plantel. Más allá de la derrota, debe prevalecer el orden y dejar todo en el campo de juego. Fue un partido malo de parte nuestra, y el rival hizo lo que tenía que hacer como local y fue justo ganador”, destacó Cardozo.

A José Saturnino le consultaron cuánto le preocupa que les ganaran la mayoría de los duelos aéreos y cómo corregir para el siguiente encuentro, contra Alajuelense.

“Es increíble. No habíamos recibido tres goles en un partido, y al final el tema de la pelota parada es fundamental en ofensiva y defensiva. Fuimos muy frágiles al marcar, al contrarrestar, y dejamos que el rival pudiera arrancar, sobre todo teniendo ellos jugadores que tiran buenos centros”, opinó Cardozo.

Sporting goleó 3-0 a Liberia. Para José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, su equipo jugó un mal partido. (Prensa /Prensa)

Cardozo consideró que faltó concentración y conversará con sus dirigidos.

“Sufrimos al marcar teniendo jugadores con presencia. Muchas veces, para mí, la concentración es vital en el fútbol. Estamos dolidos, molestos por la forma en que perdimos, y es una cachetada para nosotros”, mencionó el timonel paraguayo.

Cardozo añadió que revisará el encuentro y hablará con los futbolistas.

“Debo revisar, jugador por jugador, línea por línea, lo que vimos en el campo de juego, porque nosotros estamos para tomar decisiones”, manifestó José Saturnino Cardozo.