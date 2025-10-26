Puro Deporte

José Saturnino Cardozo admite que recibió una ‘cachetada’ tras perder por paliza

José Saturnino Cardozo aceptó que su equipo estuvo desconocido y jugó un mal partido

Por Milton Montenegro

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, habló con la prensa sin poner excusas, luego de la derrota ante Sporting.








