José Saturnino Cardozo sufrió más de la cuenta en una noche de paliza

El cuadro de José Saturnino Cardozo tenía cinco juegos sin conocer la derrota y salió apaleado

Por Milton Montenegro

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, tuvo una noche fatal y sufrida desde el banquillo, donde vio a su equipo doblar las rodillas ante un rival que, antes de iniciar el partido, era el colero del campeonato.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

