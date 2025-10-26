José Saturnino Cardozo sufrió más de la cuenta en una noche de paliza

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, tuvo una noche fatal y sufrida desde el banquillo, donde vio a su equipo doblar las rodillas ante un rival que, antes de iniciar el partido, era el colero del campeonato.

Terrible momento para perder para Cardozo y su escuadra, que venían de cinco juegos seguidos sin conocer la derrota —dos triunfos y tres empates—, pero Sporting los despachó 3-0.

Además, Liberia, tercero con 23 unidades, tenía la gran oportunidad de haber terminado el sábado en el primer lugar, claro, si se dejaba los tres puntos.

Centro como con la mano y gol de Sporting. ✅ pic.twitter.com/e062HCyp1s — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 26, 2025

Sporting sorprendió temprano: el partido no entraba en calor cuando Fabio Coronado corrió como loco a festejar su primer gol en Primera División.

Al minuto y medio del encuentro, Coronado aprovechó el buen centro de Ryan Bolaños y, de cabeza, puso el 1-0.

Con el marcador a favor, los de casa se sintieron mejor y tuvieron el control del compromiso. Liberia tuvo la más clara al minuto 23, con un remate de cabeza de Yeison Molina que se estrelló en el vertical.

Sporting siguió con su juego de toque, de darle buen trato a la pelota, de abrir por los costados y, por momentos, los liberianos no atinaban ni siquiera a cortar el avance del balón de un lado a otro.

Al cierre del primer periodo, Liberia se dio un respiro: presionó, buscó el empate y llevó peligro al marco de Leonel Moreira, pero no logró encontrar el camino al gol. Tras seis minutos de reposición, Sporting se marchó al descanso con el marcador a favor 1-0.

El segundo tiempo empezó movido, con buen ritmo y presión de un lado y del otro, y no era para menos, porque Liberia debía salir a proponer.

Así lo entendieron y lo hicieron los pamperos, pero sin claridad para meter en peligro a Sporting.

Sporting apaleó a Liberia 3-0. Erick el Cubo Torres marcó el segundo gol de su equipo. (Prensa de Sporting/Prensa de Sporting)

Liberia no puso en apuros a Leonel Moreira: le faltó dar el golpe final, pese a la presencia de Fernando Lesme, quien ingresó en el complemento, aunque sus compañeros no lo dejaron de cara al gol.

El paraguayo tuvo una opción al minuto 55, pero su disparo de pierna derecha se fue desviado.

“El Cubo” pone el segundo para los albinegros. 🔥 pic.twitter.com/i5YluSKnWo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 26, 2025

El fútbol es efectividad, y quien no los hace ve cómo le convierten. Al minuto 58, Erick el “Cubo” Torres apareció para prácticamente sellar la victoria. Saltó, ganó en las alturas y, de cabeza, no solo puso el 2-0, sino que sacó a su escuadra del último lugar del torneo.

Después, Liberia se salvó del tercer tanto, en una gran acción de “el Duro” Méndez, quien dribló, mareó a su marcador y, caprichosamente, su disparo se estrelló en el vertical a la mano derecha de Antonny Monreal.

Cayó el tercero y Liberia no metió ni las manos. 🫣 pic.twitter.com/TL1ES0B3u2 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 26, 2025

Por si fuera poco, Sporting le puso tintes de goleada al 75, con buen gol de Daniel López.

Sporting llegó a 14 puntos y le dejó el último puesto a San Carlos, que solo posee 12 unidades.