José Miguel Cubero confirma interés de Sporting en Andrés Carevic y Alex López

José Miguel Cubero empieza a tomar decisiones como gerente deportivo de Sporting y en entrevista con La Nación afirmó que espera que esta misma semana ya quede definido quién será el técnico del equipo que ya se mudó de Pavas a Grecia.

El exfutbolista confirmó que una de las opciones para el banquillo albinegro es Andrés Carevic, así como que está tratando de fichar al mediocampista hondureño Alex López como uno de los refuerzos.

La prioridad número uno en la agenda del gerente deportivo es la designación del nuevo director técnico. Tras la salida de Minor Díaz, contó que maneja una lista corta de cuatro candidatos.

Entre los nombres destaca con fuerza el de Andrés Carevic, quien tomó la decisión de no seguir en Cartaginés.

No obstante, el gerente fue enfático en que la llegada del argentino no es un trámite sencillo, debido a que el estratega aún tiene que resolver su situación contractual con los brumosos.

Pero también tiene en el escritorio el nombre de tres entrenadores costarricenses, de los cuales, se reservó el nombre.

“Con Carevic, compartí con él en Alajuelense mucho tiempo, peleó en todas las finales, siempre estuvimos peleando finales, se lograra o no se lograra, eso es un tema aparte deportivo.

”La persona que venga, sea él o no, debe ir de acuerdo con el proyecto. Nadie puede estar por encima de la institución, eso tenemos que entenderlo, y bueno, tomar decisiones”, comentó José Miguel Cubero.

En cuanto a la posibilidad de fichar a Alex López, detalló que lo conoce desde hace mucho tiempo y que se mantienen con comunicación constante. De hecho, contó que lo quiso llevar a Sporting en este semestre, pero el volante tenía contrato con Olancho, en Honduras. Ahora, queda libre.

“Vamos a ver qué se da, él tiene otras ofertas, inclusive por encima de la de nosotros, vamos a ver qué pasa con el cuerpo técnico primero”, citó Cubero.

Sin embargo, afirma que es una posibilidad fuerte y que no tienen nada firmado. Eso sí, adelantó que de los cuatro técnicos que Sporting baraja como opciones para su banquillo, todos coinciden en que quieren a Alex López en su equipo.

“A los cuatro sí les gustaría que estuviera Alex. Entonces, ya sería una decisión de él, me conoce, él sabe que soy una persona que lo que le digo se le va a cumplir y vamos a esperar.

”Es un tipazo, buena persona, te dice las cosas de frente y como jugador es un crack, entonces claramente él viene a rendir y a competir”, subrayó José Miguel Cubero.

Añadió que claramente a los extranjeros siempre se les va a exigir más que a los nacionales, como lo experimentó él mismo en su etapa de futbolista.

“Cuando estuve jugando fuera de Costa Rica, lo ven a uno diferente. Pero él conoce el ambiente, conoce el medio, sabe a lo que viene, la situación que está pasando en el club, y vamos a ver, ojalá que tome la decisión de venir, pero ya es una decisión de él”, citó.

Pero de nuevo, él se refiere al técnico que busca y un requisito es que que vea un proyecto en el club, que vaya de la mano con la identidad que Sporting pretende.

“Luego, que sea competitivo, y que vaya de la mano con lo que la familia Maroto quiere, que es competir. Ellos hacen una ayuda impresionante en un tema social, que creo que todos lo sabemos”, apuntó.

Recordó que la población de Pavas recibió mucha ayuda y que ahora Sporting tiene la misión de trasladar eso a Grecia, de donde es la familia Maroto.

“Ellos nacieron ahí y quieren seguir ayudando, para que todos esos jóvenes de liga menor también crezcan, logren estudiar, tengan condiciones, tengan valores, tengan principios, que eso es fundamental para ellos.

”Pero también quieren competir, y eso es a lo que venimos, a que el equipo logre estar dentro de las primeras posiciones, logre clasificar, llegar a una posible final, un campeonato", destacó José Miguel Cubero.

Eso es lo que los albinegros tienen proyectado de aquí al 2030, pero saben que deben ir paso a paso.

“Hay que ir escalando poco a poco, y no todo puede llegar de la noche a la mañana. Ahorita tenemos que empezar esa lucha para que el equipo salga de las últimas posiciones y luego lo demás. Ojalá que se nos dé, pero en algunos momentos también las bases tienen que ser sólidas, y en eso estamos ahorita”, concluyó José Miguel Cubero.