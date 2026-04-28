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José Giacone y el Herediano están listos para enfrentar al Cartaginés: ‘Este equipo tiene hambre’

El Herediano y el Cartaginés jugarán este sábado 2 de mayo el partido de ida de las semifinales del Torneo Clauaura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Media Day de UNAFUT
El técnico del Herediano, José Giacone, atendió a los medios de comunicación en el 'Media Day' organizado por la Unafut en el Museo de los Niños. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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