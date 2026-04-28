José Giacone y el Herediano están listos para enfrentar al Cartaginés: ‘Este equipo tiene hambre’

El técnico del Herediano, José Giacone, atendió a los medios de comunicación en el 'Media Day' organizado por la Unafut en el Museo de los Niños.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, aseguró que los jugadores del plantel están comprometidos a ganar la estrella número 32 en el Torneo Clausura 2026; sin embargo, para lograrlo deberán ratificar en la cancha todo lo bueno que mostraron en la fase regular, donde fueron el mejor equipo.

Con 38 puntos, el Team se aseguró el liderato general y, además, se dejó los apartados del arquero con más vallas invictas, al sumar David Carvajal ocho, así como el del goleador del campeonato, Marcel Hernández, quien contabilizó 11 anotaciones.

Todo ese trabajo será puesto a prueba en la semifinal frente al Cartaginés, al cual enfrentarán este sábado 2 de enero en el partido de ida, a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

“Hicimos una muy buena primera fase, pero, tal como está el reglamento, debemos ratificarlo en la siguiente ronda. Tomamos con mucha alegría la oportunidad de jugar las semifinales y sabemos el compromiso que tenemos porque queremos ganar el campeonato”, manifestó Giacone.

El estratega, quien conversó con los medios de comunicación este martes durante el Media Day de la Unafut, aseguró que el equipo está muy motivado, por lo que deben cuidar cada detalle para no dar ventajas a un Cartaginés que llega con una buena racha y jugando muy bien.

“Nosotros estamos con mucha motivación. En el análisis del rival le damos la mayor importancia posible a todos los detalles. En esta semana larga que vamos a tener, lo importante es seguir mejorando en la cancha, trabajando lo físico y táctico, manejando las cargas de trabajo para presentar nuestra mejor versión”, agregó Giacone.

El técnico del conjunto rojiamarillo indicó que el jugador del Herediano tiene mucha madurez y, después de la eliminación en el Torneo Apertura 2025, donde no lograron llegar a las semifinales, el equipo ha mostrado mucho carácter.

“Este equipo tiene hambre. Me parece que los golpes que ha recibido le han ayudado a madurar. Percibo un sentimiento de revancha y el conformismo no existe, a pesar de todo lo que hemos logrado”, comentó Giacone.

Pese a ganarle los dos partidos al Cartaginés en la fase regular, con marcador de 1-0 en el Carlos Alvarado y 1-2 en el Fello Meza de Cartago, el timonel florense no se confía y, por el contrario, sostiene que más que nunca deben cuidar los detalles para no verse sorprendidos.

“En todos los partidos de estas instancias se debe dar la mejor versión. Así debemos demostrarlo en el campo de juego. Sé que los jugadores están muy motivados y quieren enorgullecer a la afición. Ese es el compromiso que tenemos”, aseveró Giacone.