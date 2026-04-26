Puro Deporte

José Giacone da una advertencia a sus jugadores antes de empezar las semifinales

El entrenador del Herediano, José Giacone, tiene muy claro cómo se deben jugar las series de ida y vuelta de las semifinales

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Por Juan Diego Villarreal
25/04/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y Sporting
José Giacone fue campeón con el Herediano en el Torneo Apertura 2019, cuando derrotaron a Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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