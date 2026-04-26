José Giacone da una advertencia a sus jugadores antes de empezar las semifinales

José Giacone fue campeón con el Herediano en el Torneo Apertura 2019, cuando derrotaron a Alajuelense.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, aseguró que el plantel está fuerte para disputar las semifinales, pero advirtió que, de ahora en adelante, inicia un torneo nuevo y no se pueden dar ventajas en una etapa donde cada detalle contará.

Giacone, quien llevó al título al Team en el Torneo Apertura 2019, tras vencer a Alajuelense, logró darle una gran solidez al cuadro florense, llevándolo al primer lugar del certamen y asegurándose cerrar en casa las siguientes series, donde han sido muy fuertes.

“Hicimos una primera fase bastante sólida y entramos con muchas ganas de arrancar la siguiente. Independientemente de lo que suceda, conocemos a los rivales que vamos a enfrentar. Los hemos analizado durante el campeonato y los seguiremos analizando, en especial al que nos toque”, comentó Giacone.

El estratega florense recalcó que, por muy bien que se haya hecho la primera parte del campeonato, ahora todo es más complicado y prácticamente se arranca de cero.

“En realidad, nosotros para ser campeones debemos ganarle a todos. Tenemos esa expectativa y vamos a trabajar para eso. Venimos haciéndolo bien, pero ya terminó esta fase y ahora hay que demostrarlo en la siguiente”, insistió Giacone.

Para el técnico argentino, el grupo debe tener claro que es necesario redoblar esfuerzos para lograr los objetivos que se trazaron al inicio de la campaña.

“Por reglamento no alcanza (para ser campeones) con hacer un buen trabajo en la primera fase. Hay que demostrarlo en partidos de ida y vuelta, por lo que empieza otro torneo para nosotros y debemos jugarlo al máximo de nuestras posibilidades”, manifestó Giacone.

Cuando se le consultó por las lesiones de Marcel Hernández, Keyner Brown, Allan Cruz, Keysher Fuller y el mexicano José de Jesús Tepa González, el timonel indicó que espera que todos estén listos para el primer partido de las semifinales.

“Estamos trabajando en eso. A todos los muchachos que tenían alguna pequeña molestia decidimos cuidarlos y pienso que, si todo sale bien de acuerdo a lo planeado, deberían estar listos para el próximo partido”.

Sobre la posibilidad de incluir a jugadores Sub-21 en las semifinales, el entrenador florense explicó que es una etapa donde se deben cuidar diferentes aspectos, así como los detalles y las decisiones que se tomen.

“En nuestro caso, el jugador que más minutos tuvo fue (Gabriel) Sibaja, quien fue una grata sorpresa y lo hizo de una forma muy correcta. Evidentemente vamos a valorarlo, aunque no es la prioridad. Vamos a apostar por la gente experimentada, pero en un caso como el de Sibaja ha hecho partidos importantes y de buen nivel. Pienso que hay que aprovechar el buen momento de los jugadores”, concluyó Giacone.