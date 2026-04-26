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Jafet Soto ya está jugando las semifinales con el tema arbitral: ‘Ojalá no aparezcan fantasmas’

El presidente de Herediano, Jafet Soto, levantó la voz luego del arbitraje que observó en el duelo entre el Team y el Sporting

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Por Juan Diego Villarreal
25/04/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y Sporting FC.
Jafet Soto aseguró que el arbitraje de la réferi Marianela Araya condicionó el partido entre Herediano y Sporting. (Jose Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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