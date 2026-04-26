Jafet Soto ya está jugando las semifinales con el tema arbitral: ‘Ojalá no aparezcan fantasmas’

Jafet Soto aseguró que el arbitraje de la réferi Marianela Araya condicionó el partido entre Herediano y Sporting.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, no se contuvo y envió un mensaje al presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses, luego del partido del sábado, entre Herediano y Sporting, que concluyó 0-0.

Jafet quedó disgustado por el trabajo de la árbitra central Marianela Araya, así como por el del árbitro VAR, Pablo Camacho, el cual considera que no fue el mejor. Además, advirtió que en la fase final del Torneo Clausura 2026 no se pueden dar este tipo de situaciones.

“Soy el único que no ha hablado en la temporada sobre el arbitraje, pero la verdad, después de ver lo que pasó en el partido (Herediano vs. Sporting), me voy preocupado por lo que vi en el VAR y de Marianela (Araya). No hablo de si pitó bien o pitó mal, sino de cómo condicionó el juego”, sentenció Soto.

El dirigente florense indicó que hubo ciertas situaciones que lo dejaron inquieto, como el ritmo de juego, las faltas que cortaron el compromiso y las decisiones tomadas por el VAR, lo cual, a su criterio, perjudicó el desarrollo del partido.

“Estoy sumamente preocupado porque en las semifinales nos jugamos toda la temporada. Ojalá el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, tome las mejores decisiones. No hablo del arbitraje en general, estoy hablando del partido entre Herediano y Sporting, que estuvo muy condicionado”, añadió Soto.

El jerarca rojiamarillo aseguró que, al haber jugado fútbol, tiene muy claro cuándo un árbitro condiciona un partido con cierto manejo de las situaciones en la cancha.

“Aquí no hay que inventar nada. A los árbitros con gafete FIFA se les debe nombrar en los partidos de semifinales, tanto en la cancha como en el VAR. En su momento tuve diferencias con Jeffrey Solís, pero ojalá que no se aparezcan los fantasmas o venganzas y que se las quieran aplicar a uno”, declaró Soto.

Jafet no ocultó que, al final del compromiso, se dirigió a la árbitra central Marianela Araya y le habló sobre lo que había visto en la cancha.

“Le dije: nos quitó un penal y condicionaste el fútbol. Pero para que no inventen en el informe arbitral ni pongan cosas que no son, lo grave. Por lo que vi en la cancha, me quedo inquieto con el trabajo en el VAR de Pablo Camacho y en la cancha de Marianela Araya. Nadie nos ha regalado nada y nos jugamos la temporada en las semifinales”, insistió Soto.

Finalmente, Jafet Soto hizo un llamado a la Comisión de Arbitraje con el fin de que no queden dudas en las actuaciones de los árbitros en las semifinales.

“Deben ponerse todos las pilas, porque los equipos que clasifiquen han hecho un gran esfuerzo, por lo que el olor del arbitraje no puede quedar en la cancha. En la cancha solo debe quedar el olor futbolístico”, concluyó Soto.