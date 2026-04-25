Herediano vs. Sporting: ¿A qué hora y en qué canal se puede ver al Team en el cierre de la fase regular?

El Herediano y el Sporting concluyen la fase regular del Torneo Clausura 2026, en donde deben saldar su gran deuda

Por Juan Diego Villarreal
EscucharEscuchar

actualizaciones

    El Club Sport Herediano, tras una gran campaña en el Torneo Clausura 2026, jugará este sábado 25 de abril su último partido de la fase regular ante sus seguidores, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.








    boton de WhatsApp Group
    Únase al canal de La Nación en WhatsApp
    Torneo Clausura 2026HeredianoSporting FC
    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

    En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

    Lo más leído