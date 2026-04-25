Herediano vs. Sporting: ¿A qué hora y en qué canal se puede ver al Team en el cierre de la fase regular?

El Club Sport Herediano, tras una gran campaña en el Torneo Clausura 2026, jugará este sábado 25 de abril su último partido de la fase regular ante sus seguidores, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los florenses no solo llegan clasificados a las semifinales del certamen, sino que también aseguraron el primer lugar de la tabla de posiciones, lo que les da derecho a cerrar en casa las semifinales, la final de segunda fase y una eventual final nacional.

El cuadro florense, dirigido por el técnico José Giacone, concluirá el torneo como el mejor equipo de la campaña, al dominar prácticamente todos los apartados.

José Giacone, al frente del Herediano, y Andrés Carevic, al mando de Sporting, cierran esta noche la fase regular del Torneo Clausura 2026. (La Nación/Fotografías: Rafael Pacheco)

¿A qué hora y por qué canal se puede observar el duelo entre Herediano vs. Sporting?

El juego entre Herediano y Sporting se disputará este miércoles a partir de las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y se podrá observar por FUTV.

¿Cómo llega el Herediano?

Luego de vencer al Municipal Pérez Zeledón por 0-1 en San Isidro de El General, los florenses aseguraron el primer lugar del Torneo Clausura al contabilizar 37 unidades. Saprissa le sigue con 31, Municipal Liberia con 30 y Cartaginés con 29, cuando solo restan tres puntos por disputarse.

¿Cuál es la deuda pendiente del Herediano?

Los florenses aún deben cumplir con los minutos de la regla Sub-21. En total deben completar 1.200 minutos y actualmente contabilizan 1.140; es decir, necesitan sumar 60 minutos en el duelo ante los griegos. De no hacerlo, perderían tres puntos.

¡Este sábado recibimos a Sporting en nuestra CASA! 🏟️❤️💛



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Bajas en el Herediano

Para el compromiso ante Sporting son duda Marcel Hernández, Keyner Brown, Allan Cruz y José de Jesús Tepa González, todos por molestias musculares. Darryl Araya ya cumplió la sanción de un juego por acumulación de tarjetas amarillas y está disponible.

¿Cómo llega el Sporting?

Sporting es sexto en la tabla de posiciones con 21 puntos. Bajo el mando de Andrés Carevic, los griegos han tenido una campaña muy irregular. Sin embargo, de visita vencieron a Alajuelense (1-2), Saprissa (1-2) y Cartaginés (0-2).

Tras caer 0-1 ante Liberia en su último compromiso, quedaron sin opciones de clasificación. Sporting tiene como prioridad completar los minutos de la regla Sub-21, pues ha acumulado 1.115 y necesita sumar 85 minutos en la última fecha. De no lograrlo perderían tres puntos.

¿Cuál fue el resultado entre Herediano y Sporting en la fase regular?

El Herediano derrotó 0-2 al Sporting FC en la primera fecha del Torneo Clausura 2026, en la inauguracion del estadio Puente Piedra, en la Argentina de Grecia. Los tantos fueron de Keyner Brown y Haxzel Quirós.

¿Quiénes serán los árbitros para el partido Herediano vs. Sporting?

La árbitra central será Marianela Araya, asistida por Carlos Fernández y Diego Díaz. Cuarto árbitro: Miguel Ramírez. Árbitro VAR: Pablo Camacho. AVAR: Róger Vindas.

¿Cuál es el valor de las entradas para el partido Herediano vs. Sporting?

Los boletos en gradería popular tienen un valor de ₡7.000, mientras que en sombra general cuestan ₡10.000 y se pueden adquirir en la plataforma http://Passline.com