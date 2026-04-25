De la crisis al liderato: así fue la transformación del Herediano en el Torneo Clausura 2026

El Herediano fue el mejor equipo de la primera fase del Torneo Clausura 2026, con un repunte en el rendimiento de figuras claves.

El Club Sport Herediano volvió a ser protagonista en el Torneo Clausura 2026, un equipo que se lavó la cara luego del rotundo fracaso en el Apertura 2025, donde los malos resultados marcaron un doloroso semestre.

Quedar fuera de las semifinales de aquel torneo fue el mazazo final para un grupo de jugadores que venía de ser bicampeón nacional, pero que de la noche a la mañana perdió la oportunidad de pelear por un tricampeonato.

A esto se suma la eliminación en la Copa Centroamericana en primera ronda y, por ende, la no clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf, lo cual caló en la afición florense y, sobre todo, en la dirigencia, que buscó darle la vuelta al destino.

Los florenses cierran este sábado 25 de abril la primera fase del Clausura 2026 como el mejor equipo de la campaña, con 37 puntos, siendo inalcanzables para Saprissa (31), Liberia (30), Cartaginés (29) y Alajuelense (26), que apela a un milagro para clasificarse.

El cuadro dirigido por el argentino José Giacone encontró siete claves para revertir la historia y ser hoy el gran favorito a ganar su estrella número 32. Sin embargo, en semifinales y finales nada está escrito, y lo hecho hasta ahora no necesariamente será suficiente para alcanzar el título.

Dany Carvajal es sinónimo de seguridad en la portería del Herediano, durante el Torneo Clausura 2026. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Dany Carvajal y imbatibilidad

Su seguridad, aplomo y liderazgo le han permitido al guardameta Dany Carvajal sumar, hasta el momento, nueve vallas invictas con el conjunto florense, a falta de una jornada por disputar.

Carvajal, de 37 años, incluso se cambió el número de su uniforme como agüizote (de 21 a 31), y ha sido un punto alto en el equipo, al ser indiscutible en el marco durante todo el campeonato, donde el Team apenas ha recibido 10 goles en contra. El pasado torneo recibieron 22.

Keyner Brown, a sus 34 años, sigue siendo una garantía en la defensa del Herediano. (Facebok Herediano/La Nación)

La solidez que aportó un veterano

Con la fuerza y determinación del veterano Keyner Brown, el Herediano tuvo en su defensa uno de sus grandes bastiones para ganar la primera fase del certamen.

La regularidad de Brown, el mexicano Everardo Rubio y los laterales Darryl Araya y Haxzel Quirós, además del hondureño Getsel Montes y Keysher Fuller, le dieron mucha seguridad a la zona baja. A ellos se suman el trabajo silencioso del mexicano Sergio Rodríguez, Aarón Murillo —antes de su lesión— y Eduardo Juárez.

Eduardo Juárez llegó desde el banco de suplentes a sustituir al lesionado Aarón Murillo y no desentonó. (Albert Marín/John Durán)

En el banquillo hubo respuesta

Cuando el Herediano no ha encontrado en su once titular la forma de resolver los partidos, desde el banquillo ha hallado la respuesta. Tras la lesión de Aarón Murillo, Eduardo Juárez emergió como solución, incluso ganándole el pulso a Allan Cruz.

Además, Luis Ronaldo Araya, como revulsivo, es sinónimo de garantía junto a Emerson Bravo, quienes le cambian la dinámica y el ritmo al partido. También destaca el Sub-21 Gabriel Sibaja, quien se ha ganado un lugar con un trabajo silencioso pero efectivo.

Elías Aguilar sigue marcando diferencia en la medular de Herediano. Actualmente suma seis pases a gol en el certamen. (Facebook Herediano/La Nación)

El “Profeta” renació

“El Profeta” Elías Aguilar, en el Torneo Clausura 2026 ha venido de menos a más. Su fútbol desequilibrante, visión de juego y asistencias de gol (seis en total) han sido determinantes para el conjunto florense, que tiene en su número “10” a un jugador diferente que aporta creatividad y experiencia, tanto para generar como para iniciar la ofensiva.

Marcel Hernández contabiliza 11 goles en el Torneo Clausura y es el máximo anotador del campeonato. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

Marcel Hernández, insaciable

El insaciable Marcel Hernández Campanioni no deja de marcar goles ni de acrecentar su leyenda en Costa Rica. Con 11 conquistas en la campaña, siete de ellas de forma consecutiva (es decir, sin que ningún compañero anotara), es el máximo goleador del campeonato a falta de una fecha.

En su carrera en Costa Rica llegó a 160 goles, 34 de ellos con los colores rojiamarillos. Su visión de juego, contundencia y capacidad para aparecer en el momento preciso lo convierten en una pieza indiscutible en la ofensiva del Team y en la figura más determinante del esquema ofensivo florense.

Herediano suma siete victorias, en ocho partidos como local, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Jose Cordero/José Cordero)

La fortaleza del “Rosabalito”

El Herediano, durante el Torneo Clausura 2026, convirtió el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara —conocido como el “Rosabalito”— en un fortín, al sumar siete victorias y una sola derrota en la campaña (ante Liberia).

Una cancha sintética que los jugadores conocen a la perfección, sumada al apoyo incondicional de la afición, volvió a ser un escenario donde el Team impone respeto. De ahí han conseguido 21 de los 37 puntos que registran hasta la fecha 17. Incluso, podrían cerrar con ocho triunfos en casa si vencen este sábado a Sporting.

José Giacone (der.) y su hermano Diego, han sacado lo mejor del plantel del Herediano. (Jose Cordero/Archivo)

La guía del soldado argentino

Tras haber hecho campeón al Herediano en el Torneo Apertura 2019, el entrenador argentino José Giacone regresó al Team con la consigna de ser protagonista, luego de quedar fuera de las semifinales del Apertura 2025.

Giacone, quien en su juventud fue soldado en Argentina, imprime un estilo táctico en el que prevalece la solidez defensiva y el trabajo en las jugadas a balón parado, tanto en defensa como en ataque. Tomó el control del camerino y devolvió al cuadro rojiamarillo a los primeros lugares, dejando atrás varios torneos en los que el equipo incluso debió recurrir a Jafet Soto como interino.