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De la crisis al liderato: así fue la transformación del Herediano en el Torneo Clausura 2026

El Herediano pasó de uno de sus más grandes fracasos, a ser el protagonista absoluto del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El Herediano fue el mejor equipo de la primera fase del Torneo Clausura 2026, con un repunte en el rendimiento de figuras claves. (Mayela Lopez/Mayela López)







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HeredianoTorneo Clausura 2026José GiaconeGanador de la primera fase
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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