José Giacone vuelve a su antigua casa con el objetivo de afianzar el liderato del Herediano

José Giacone y su hermano Diego (der.), están al mando del banquillo del Herediano, que este domingo enfrentará al Saprissa.

Sus inicios fueron en el Deportivo Saprissa, pero sus campeonatos y triunfos más importantes llegaron lejos de la casa morada.

El técnico José Giacone, al mando del Club Sport Herediano, enfrentará este domingo 8 de marzo al Deportivo Saprissa, a las 5 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Será un año y tres días después de haber sido separado del conjunto tibaseño.

Giacone y el Team llegan como líderes del campeonato con 22 unidades, cuatro más que los morados (18), que inesperadamente cayeron el jueves 1-2 ante Sporting FC, alejándose de las opciones de tomar el primer lugar del torneo.

“Ahora defiendo los colores del Herediano y me debo a la institución. Estuve nueve años en Saprissa, allí me formé. Trabajé en varios periodos como entrenador de liga menor, asistente y entrenador de la Primera División. Ahora me toca estar del lado de Herediano y solo pienso en eso”, aseguró Giacone.

El timonel florense enfrentará el “Clásico del buen fútbol” con la opción de aumentar la ventaja en el primer lugar, aunque no se confían del traspié saprissista.

“El equipo viene trabajando bien. Podemos ir a Tibás con la expectativa de sacar un resultado importante. Confío en los jugadores y en el trabajo que venimos haciendo. Sabemos de la importancia del juego y lo tomamos con la seriedad debida, confiando mucho en nuestras posibilidades”, añadió.

Para José Giacone, un resultado positivo en este partido es fundamental por diferentes aspectos, pero sobre todo porque les permitirá mantener los objetivos planteados en el certamen.

“Lo primero es que es un clásico, que siempre es bonito jugarlo, y después por el tema de la tabla de posiciones. Para nosotros es muy importante. Tenemos la meta de terminar de primeros la primera fase y pensamos que es un partido clave en el arranque de la segunda vuelta”, admitió Giacone.

El entrenador florense enfatizó que son compromisos que se deben jugar con ganas y pasión para imponer las condiciones del plantel.

“Ellos tienen una buena planilla y buenos jugadores, pero confiamos en nuestras capacidades. En las 10 fechas solo hemos recibido cuatro goles y me parece que hemos venido trabajando correctamente. Debemos mantener la concentración en los detalles que van a marcar la diferencia”, declaró Giacone.