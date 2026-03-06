Puro Deporte

Herediano tendrá una baja sensible contra Saprissa y busca evitar que sean dos

El Herediano podría tener hasta dos variantes en su alineación estelar ante el Saprissa

Por Juan Diego Villarreal
Aarón Murillo, volante contención de Herediano, fue la figura en el juego contra Pérez Zeledón.
El volante del Herediano, Aarón Murillo, tiene un golpe en el empeine de su pie derecho. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)







