Herediano tendrá una baja sensible contra Saprissa y busca evitar que sean dos

El volante del Herediano, Aarón Murillo, tiene un golpe en el empeine de su pie derecho.

El Club Sport Herediano se medirá este domingo 8 de marzo al Deportivo Saprissa, con el objetivo de afianzarse en el liderato del Torneo Clausura 2026.

Este compromiso será a las 5 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Los florenses llegan con una diferencia de cuatro puntos (22 a 19), sobre los tibaseños, por lo que un triunfo los consolidaría en la primera casilla.

No obstante, los rojiamarillos tienen una baja confirmada por sanción, mientras que uno de sus baluartes en el mediocampo e indiscutible titular en el esquema del entrenador José Giacone está en duda.

La primera ausencia confirmada para los heredianos es la del defensor mexicano Everardo Rubio, quien no podrá estar en el compromiso ante los morados, pues debe cumplir un partido de sanción al acumular cinco tarjetas amarillas en el pasado juego ante Guadalupe FC (0-2).

El zaguero azteca regresó al Team para esta temporada, luego de estar a préstamo en Comunicaciones FC de Guatemala y en el Club Sport Cartaginés. Desde su llegada al Herediano se convirtió en titular indiscutible, incluso dejando en el banco al hondureño Getsel Montes.

Frente al Pérez Zeledón (3-0), Rubio anotó su primer gol de la campaña, demostrando que su aporte no es solo en defensa, sino también en ofensiva. El defensor suma 889 minutos en cancha y ha disputado 10 partidos.

El lugar de Everardo Rubio lo ocuparía precisamente Montes, quien se perfila como titular ante los saprissistas.

Por su parte, el volante Aarón Murillo es duda y será hasta este sábado cuando se determine si podrá ver acción ante el Saprissa, según indicó el técnico José Giacone.

“Este viernes realizó un trabajo diferenciado para ver si puede llegar al partido. Tiene un golpe en el empeine derecho, tras sufrir un pisotón en el juego ante Guadalupe”, comentó Giacone.

Aarón Murillo suma 10 compromisos jugados en la presente campaña y contabiliza 750 minutos.

El volante se ha vuelto indispensable en el cuadro florense por su dinámica, marca y sacrificio, por lo que es una de las grandes figuras del plantel.

En caso de no superar la lesión, su lugar lo ocuparía Allan Cruz, quien tiene características muy similares en su juego.