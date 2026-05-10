José Giacone toma sorprendente decisión en la alineación de Herediano tras las críticas en el juego de ida

El técnico José Giacone tomó una decisión sorprendente en la alineación que utilizará este sábado para enfrentar al Cartaginés, a partir de las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.
Pese a las críticas por el planteamiento conservador, Giacone envía al terreno de juego al mismo equipo con el que derrotó a los brumosos 0-1 el pasado 2 de mayo en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.
Es decir, apostó por una línea de tres defensores centrales, un volante de contención y prácticamente cuatro laterales, todos de perfil defensivo.
En ofensiva, solo contará con Elías Aguilar y el cubano Marcel Hernández.
El Team alineará con: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Everardo Rubio; Yurguin Román, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Keysher Fuller; Elías Aguilar y Marcel Hernández.
En el banquillo florense estarán Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, José de Jesús ‘Tepa’ González, Jurguens Montenegro, Anthony Walker y Rándal Leal.