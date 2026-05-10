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José Giacone toma sorprendente decisión en la alineación de Herediano tras las críticas en el juego de ida

El técnico del Herediano, José Giacone, tiene muy claro cómo le jugará al Cartaginés en el partido de vuelta

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Por Juan Diego Villarreal
Dany Carvajal Portero Herediano Torneo Clausura 2026 Fotografía: Jorge Navarro
El guardameta Dany Carvajal será una vez más el arquero titular del Herediano. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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