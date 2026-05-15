José Giacone toma nota del regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar para el duelo ante Saprissa

Mariano Torres (der.) está de regreso en el Deportivo Saprissa, mientras Elías Aguilar será titular indiscutible en el Herediano.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, ya toma sus precauciones para intentar neutralizar el regreso de dos figuras del Deportivo Saprissa para el juego de vuelta de la final de la segunda fase, que se disputará este sábado 16 de mayo, a partir de las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Después de cumplir tres partidos de suspensión, tras protagonizar una discusión con el Comisario de la Unafut, Erick Mora, en el último partido de la fase regular, ante el Puntarenas FC, el volante argentino Mariano Torres y el defensor panameño Fidel Escobar ya estarán a disposición del técnico saprissista, Hernán Medford.

José Gicone

Con el triunfo de los morados en casa por 2-1, un empate en el Carlos Alvarado les bastaría para ganar la final de la segunda fase y forzar una gran final nacional ante los florenses.

El timonel rojiamarillo es consciente del aporte que pueden darle Mariano Torres y Fidel Escobar al cuadro morado, por lo que asegura que, más allá de si juegan como titulares o ingresan de cambio, le brindarán más variantes al equipo de Medford.

“Son variantes que puede tener el rival. Puede ser que varíen tácticamente el juego del Saprissa y eso habrá que tomarlo en cuenta”, admitió Giacone este viernes en conferencia de prensa previa al compromiso.

El argentino Mariano Torres le aporta más dinámica, posesión del balón y precisión en los cobros de tiro libre, mientras que Fidel Escobar puede contribuir en defensa, tanto como central y lateral, o bien como contención.

“Puede ser que meta (Hernán Medford) una defensa más férrea con línea de tres. Es una posibilidad que incluya a Fidel como central o bien en el mediocampo. Van a tener más variantes, más posibilidades en el tema estratégico, o bien pueden variar o mantenerse”, agregó Giacone.

No obstante, el entrenador del Team aseguró que está preparado para afrontar el duelo y no verse sorprendido por el esquema que presente Medford.

“Puede pasar cualquier cosa. Saprissa puede llegar a defenderse con una presión intermedia o puede salir a buscar el partido; tienen esas posibilidades. Nosotros debemos contrarrestar lo que ellos nos quieran plantear”, afirmó Giacone.