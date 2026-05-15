Puro Deporte

José Giacone toma nota del regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar para el duelo ante Saprissa

El técnico del Herediano, José Giacone, analizó el retorno de Mariano Torres y Fidel Escobar en el Deportivo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
18/07/2023 Estadio Nacional. El Deportivo Saprissa se enfrentó al Club Sport Herediano por la Supercopa. Mariano Torres y Elías Aguilar
Mariano Torres (der.) está de regreso en el Deportivo Saprissa, mientras Elías Aguilar será titular indiscutible en el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoSaprissaMariano TorresTorneo Clausura 2026Final de la segunda fase
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.