José Giacone tiene en la mira a su primer refuerzo para el Herediano

El defensor nicaragüense Justin Cano tiene 23 años y pertenece al campeón Diriangén de Nicaragua.

Su buen juego aéreo y la eficiencia en la marca son dos de las cualidades que llevaron al técnico del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, a solicitar su incorporación al conjunto rojiamarillo, de cara al Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación nicaragüenses, el estratega estaría interesado en la llegada del zaguero pinolero Justin Cano Espinoza, de 23 años, quien recientemente se proclamó campeón con el Cacique Diriangén, dirigido precisamente por el técnico sudamericano.

Cano suma tres temporadas en el Diriangén, equipo con el que ha sido campeón de la Liga Primera de Nicaragua en cuatro ocasiones. Además, disputó la Copa Centroamericana y forma parte de la Selección Nacional de Nicaragua.

El defensor también ha llamado la atención del Comunicaciones de Guatemala, club que estaría interesado en sus servicios. Cano llegaría recomendado por el entrenador chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien es candidato a ocupar el banquillo de los Cremas.

Los florenses, de momento, cuentan con una plaza vacante de extranjeros, al tener en su plantel al cubano Marcel Hernández, el mexicano Brian Rubio, el hondureño Getsel Montes y el mexicano Sergio Rodríguez.

En el centro de la zaga florense, Giacone dispone actualmente de Montes, Rodríguez, Keyner Brown, Keymar McLean y el costarricense-nicaragüense Juan Luis Pérez. Además, se ha mencionado la posibilidad del regreso del zaguero azteca Everardo Rubio, quien jugó la campaña anterior con el Cartaginés.

Hasta el momento, los florenses han informado sobre las incorporaciones para el Torneo Clausura 2026 del preparador físico Manuel Víquez, el entrenador José Giacone, su asistente y hermano Diego Giacone, así como el lateral Keysher Fuller.

Por otra parte, los rojiamarillos confirmaron las salidas de Axel Amador, quien se incorporó a Guadalupe FC, y Walter Cortés.