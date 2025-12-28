Puro Deporte

José Giacone tiene en la mira a su primer refuerzo para el Herediano

El entrenador José Giacone busca reforzar al Herediano de cara al Torneo Clausura 2025

Por Juan Diego Villarreal
Justin Cano Defensor Nicaragua Diriangén de Nicaragua 28 de diciembre del 2025 Fotografía: Juan Membreño
El defensor nicaragüense Justin Cano tiene 23 años y pertenece al campeón Diriangén de Nicaragua. (La Nación/Fotografía: Juan Membreño)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

