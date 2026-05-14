José Giacone, técnico de Herediano: ‘Perdimos, pero la serie está abierta’

“Tuvimos nuestro gol, nuestras llegadas, nuestras aproximaciones y no logramos conseguir el empate, este es el primer tiempo y esperamos nuestra mejor versión en el próximo partido para lograr el campeonato”, apuntó José Giacone en la rueda de prensa luego del triunfo de Saprissa por 2-1 ante Herediano, en el juego de ida de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026.

- ¿Cuál es el balance que hace del resultado?

- La serie está abierta, perdimos, pero la serie está abierta, es un gol de diferencia. Saprissa va ganando, intentamos en el segundo tiempo, no fuimos claros, no tuvimos la puntada final y por una cosa, virtudes del rival, o porque no estuvimos finos no logramos el empate. Está abierto esto y hay que ir al Carlos Alvarado.

- Sorprendió con su formación y empezó perdiendo. ¿Cómo fue el proceso de no cambiar?

- La estrategia fue lo que elaboramos en la semana, Saprissa tiene ciertas características y por eso el cambio. La estrategia está para ser usada. Nos anotaron en pelota parada y en un contragolpe. Mantuvimos el formato en todo el partido, no tengo un reproche. Lo que marca eso es el resultado, pero el análisis que hago del partido, en lo estratégico y lo táctico, salvo los diez minutos de pasividad, el equipo se comportó bien.

- ¿Cuál es el enfoque para preparar el partido?

- Hay que estar tranquilos, el equipo hizo un buen trabajo, faltan 90 minutos y ahí haremos todo para darle vuelta al marcador.

- ¿El equipo cayó en ansiedad?

Faltó ese último pase, tal vez ahí no finalizamos bien. Dominamos el terreno, pero no pudimos lastimar, con remates de media distancia, centros o un cabezazo en el área. Hubo llegadas, pero no pudimos concretar, no estuvimos finos en eso y tenemos que mejorar para el próximo partido.

- ¿Qué tanto se ajustó el trabajo al planteamiento?

- Tenemos que manejar una buena intensidad, tenemos que ir a buscar y ser más contundentes con las situaciones que se generan. Ahora haremos hincapié en esos detalles.

- El rival será diferente, porque tendrá a Mariano Torres y Fidel Escobar. ¿Hará ajustes?

- Sí tenemos que ajustar lo nuestro por lo que presenta el rival y lo que presentamos nosotros. Tenemos que ser lo más eficientes posible en nuestra cancha.