Puro Deporte

José Giacone, técnico de Herediano: ‘Perdimos, pero la serie está abierta’

José Giacone confía en que Herediano mostrará su mejor versión el sábado ante Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Primer duelo de la final del campeonato nacional Saprissa vs Herediano por el torneo de Clausura 2026.
José Giacone confía en que Herediano le dará vuelta a la serie contra Saprissa el sábado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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