José Giacone sorprende con tres cambios en la alineación de Herediano para enfrentar a Guadalupe

El Herediano buscará ante Guadalpe su tercera victoria en el Torneo Clausura 2026.

El técnico del Herediano, José Giacone, realizó tres cambios en su alineación estelar para enfrentar a Guadalupe FC, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Giacone, quien en las dos primeras fechas alineó el mismo equipo, varió para enfrentar a los guadalupanos. Las permutas estaban previstas ante la salida del delantero Joshua Navarro, quien fue prestado a Sporting FC.

Los laterales Yurguin Román y Keysher Fuller así como el volante Aarón Murillo, serán de la partida e ingresaron por Darryl Araya, Joshua Navarro y Elías Aguilar respectivamente.

El estratega sorprendió con dejar en banca a Aguilar, quien también inició los compromisos ante Sporting y el Saprissa como titular. Murillo y Fuller, otra parte, fueron determinantes para sacar la victoria ante el Saprissa (2-0).

El Herediano alinea con: Dany Carvajal, Keyner Brown, Everardo Rubio, Yurguin Román y Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Aarón Murillo, Gabriel Sibaja, Keysher Fuller y Marcel Hernández.

De entrada, parece que Fuller sería quien acompañe a Marcel en el ataque.

En el banco forense quedaron Aarón Cruz, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Darryl Araya, Yeltin Tejeda, Emerson Bravo, Getsel Montes, Santiago Vargas y Jurguens Montenegro.