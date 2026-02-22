José Giacone sorprende con dos figuras en su alineación para enfrentar a San Carlos

José Giacone utilizará a Elías Aguilar como titular, después de varios partidos de empezar en la suplencia.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, dio a conocer la alineación para enfrentar a la Asociación Deportiva San Carlos este domingo a las 6 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada.

Giacone utilizará una alineación de mucha experiencia, en la que volverá a colocar como titular a Elías Aguilar, así como al juvenil de 17 años Santiago Vargas, quienes no venían actuando como estelares.

En el caso de Elías, no venía como estelar por decisión técnica, mientras que Vargas estaba concentrado con la selección Sub-20.

El Team alineará con Dany Carvajal, Getsel Montes, Everardo Rubio, Keyner Brown, Darryl Araya, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Santiago Vargas, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

En el banquillo quedan a la espera de una oportunidad Aarón Cruz, Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Sebastián López, Tomás Víquez y José de Jesús “Tepa” González.