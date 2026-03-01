José Giacone sorprende al dejar en el banquillo de Herediano a un jugador que había desaparecido de las alineaciones

Herediano enfrenta a Pérez Zeledón con el objetivo de mantenerse en la cima.

El entrenador del Herediano, José Giacone buscará no solo su quinta victoria en el estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara, en el Torneo Clausura 2026, sino además mantenerse en el liderato, que actualmente comparte con el Club Sport Cartaginés.

Como es costumbre, Giacone alineó un equipo sólido en defensa, dándole continuidad a los jugadores que viene utilizando en la zona defensiva florense, con el fin de sumar su quinta valla invicta en el torneo y mantenerse como el equipo con menos goles recibidos.

Giacone alineó al juvenil Sebastián López para que pueda sumar minutos a la regla Sub 21, mientras como portero suplente quedó Anthony Walker, quien había desaparecido de las alineaciones ante el buen momento de Dany Carvajal y Aarón Cruz.

Walker se recuperó de una lesión y el estratega argentino le dio la oportunidad de ir al banquillo.

El Team alinea con Dany Carvajal, Keyner Brown, Everardo Rubio, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Sebastián López, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

En el banquillo florense quedan a la espera Allan Cruz, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Getsel Montes, Santiago López, José de Jesús González, Antonio Walker y Rándall Leal.