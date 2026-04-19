Puro Deporte

José Giacone sorprende con una alineación que le ha dado muchas alegrías

El técnico del Herediano, José Giacone, mantiene la base para enfrentar a San Carlos en casa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El técnico José Giacone confía en el goleador Marcel Hernández (Mayela Lopez/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoSan CarlosTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.