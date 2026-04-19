José Giacone sorprende con una alineación que le ha dado muchas alegrías

El técnico José Giacone confía en el goleador Marcel Hernández

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone conserva su base para medirse a San Carlos, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

El cubano Marcel Hernández, quien fue determinante en los partidos anteriores al anotar en las victorias ante Puntarenas (0-1), Alajuelense (2-1) y Cartaginés (1-2), se mantiene como una de las grandes figuras del equipo.

Herediano alinea con: Dany Carvajal; Keyner Brown, Everardo Rubio, Haxzel Quirós y Eduardo Juárez; Darryl Araya, Keisher Fuller, Gabriel Sibaja y Elías Aguilar; Rándall Leal y Marcel Hernández.

En el banquillo, los florenses cuentan con Anthony Walker, José de Jesús González, Getsel Montes, Emerson Bravo, Kionel Estrada, Yeltsin Tejeda, Luis Ronaldo Araya, Haxzel Quirós y Allan Cruz.