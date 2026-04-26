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José Giacone se guarda sus figuras para las semifinales y le da rotación a su once estelar

El entrenador del Herediano, José Giacone, le dio rotación a su equipo en la última fecha del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
Elías Aguilar será uno de los jugadores experimentados que será titular ante Sporting. (Mayela Lopez/Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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