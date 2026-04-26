José Giacone se guarda sus figuras para las semifinales y le da rotación a su once estelar

Elías Aguilar será uno de los jugadores experimentados que será titular ante Sporting.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, volvió a darle rotación a su alineación para enfrentar este sábado a Sporting FC en la última fecha del Torneo Clausura 2026.

Los florenses dejaron fuera de la convocatoria al goleador del campeonato, el cubano Marcel Hernández; al defensor Keyner Brown; así como al ariete mexicano José de Jesús Tepa González y al mediocampista Allan Cruz.

Todos los jugadores antes mencionados presentan molestias musculares y se les dio descanso para tenerlos listos de cara a las semifinales.

A ellos se suma el guardameta Dany Carvajal, quien tampoco estará en el marco florense; en su lugar lo hará Anthony Walker.

El Team alineará con Anthony Walker; Haxzel Quirós, Eduardo Juárez, Everardo Rubio y Yurgin Román; Darryl Araya, Sergio Rodríguez y Gabriel Sibaja; Emerson Bravo, Elías Aguilar y Jurguens Montenegro.

En el banquillo estarán Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Konel Estrada, Dany Carvajal, Santiago Vargas, Dylan Oviedo, Andrés Morera, Nick Bennette, Daniel González y Randall Leal.

De ellos, Estrada, Vargas, Oviedo, Morera, Bennette y González son jugadores de las fuerzas básicas del club y de la categoría Sub-21.

Los florenses necesitan 60 minutos para completar la regla Sub 21, al contabilizar 1.140 de los 1.200 minutos que les solicita el reglamento al final del torneo.