José Giacone responde ante los aficionados que piden su salida de Saprissa

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, ya siente la presión normal de una afición exigente, que no perdona que su equipo solo sumara dos de los últimos nueve puntos que disputó. Luego del 0-0 ante el Puntarenas FC, en el José Rafael “Fello” Meza, un sector de los fanáticos se metió con el estratega y pidió su salida. Giacone se refirió a esta situación y expuso lo que le pide a su afición.

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, salió frustrado y muy molesto, tras el empate de su equipo ante el Puntarenas FC, en el Fello Meza. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

El Monstruo ocupa el sexto lugar, con 11 unidades en siete presentaciones. Los tibaseños registran tres ganes, dos empates y dos derrotas en el Torneo de Clausura 2025. Uno de los rubros que más sorprende es que les marcaron ocho goles y suman siete a favor.

¿Cómo toma que algunos aficionados lo señalen y pidan su salida?

-Me dicen que no he tenido tiempo de trabajar y es así. Llevo cuatro meses, pero se han dado muchas circunstancias en este tiempo que me han impedido hasta repetir alineaciones. Todo se soluciona anotando y ganando, lo digo con respecto a lo de los aficionados y las críticas hacia mí.

”Nos falta ganar para que los jugadores se suelten y la confianza empiece a fluir”.

LEA MÁS: El reencuentro de Leonel Moreira con Saprissa en el Fello Meza fue hasta peor del que pudo vivir en la Cueva

¿Qué le dice a la afición que está triste y molesta por los resultados?

-Nosotros somos los primeros que estamos tristes, porque queremos ganar. Sin embargo, el análisis va más allá de esto. Tuvimos ocasiones para ganar y no concretamos, así que no nos vamos contentos, porque ocupamos sumar de a tres. A la afición no le pido paciencia ni nada, tenemos que demostrarles nosotros, porque ellos siempre nos apoyan en las buenas y las malas. A ellos hay que darles, no hay que pedirles nada.

La afición del Deportivo Saprissa prácticamente que llenó el estadio José Rafael "Fello" Meza, donde actuaron como locales ante el Puntarenas FC, por la sanción a la Cueva. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

¿Un equipo como Saprissa puede justificarse en que está en formación?

-Soy un trabajador de la parte deportiva y sé que hay que ganar siempre, porque somos Saprissa. En lo deportivo uno tiene que saber cómo están las cosas, estamos buscando el 11 que tenga esa producción ofensiva y goleadora que necesitamos. Estamos buscando contundencia arriba, a través de la solidez defensiva, apretando al rival, provocando errores y jugando la mayor parte del partido en campo rival. Si todo esto se finaliza bien, el equipo redondearía muy buenas producciones.

”Sé que esto es de resultados y lo asumo. No ganamos por merecimientos, pero el equipo mantiene una estructura y nos falta el gol”.

¿Qué es lo que más lo ocupa y lo preocupa?

-Me preocupa encontrar variantes ofensivas, como para que el equipo finalice mejor y tenga mayor producción. Otro aspecto a mejorar es el tema de sacarle provecho a la táctica fija, porque tuvimos 17 tiros de esquina ante Alajuelense y ahora 10 contra Puntarenas FC.