José Giacone rehúye a las etiquetas clásicas del fútbol antes de medirse al Cartaginés

El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró que solo tienen la baja del volante Aarón Murillo para el resto del campeonato.

Las conferencias de prensa del técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, no son altisonantes ni polémicas.

Por el contrario, el estratega florense se aferra a su libreto, rehúye la confrontación y no hace caso a las “etiquetas del fútbol”, las cuales en su mayoría no le gustan, pues prefiere el trabajo constante para que su equipo sea el mejor.

Luego de vencer como visitante al Cartaginés 0-1 en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, el conjunto florense afronta el partido de vuelta este sábado 9 de mayo, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara con la ventaja a su favor.

Sin dar mayores pistas sobre la alineación, como era de esperarse, el suramericano explicó que no está de acuerdo con las etiquetas que diariamente se escuchan en el mundo del fútbol y que, según él, no tienen mayor trascendencia.

“Es una mentira eso de que el equipo que gana no se cambia o que la mejor defensa es el ataque. No, la mejor defensa es la defensa. Hay muchas etiquetas de esas en el fútbol con las que no estoy de acuerdo”, enfatizó Giacone.

Para José Giacone, el entrenamiento, la planificación y la estrategia son la garantía que lleva al éxito, más allá de las frases que abundan en el fútbol actual.

“En realidad salí muy conforme con el trabajo del equipo en el primer partido, tanto de los jugadores que fueron titulares como de los que ingresaron de cambio. Uno visualiza un partido y tal vez puede llegar a haber algún cambio”, añadió Giacone.

Aunque el esquema que ensayó le funcionó en el primer duelo, José Giacone prefirió guardarse sus cartas y no dar detalles de posibles variantes en su once estelar para enfrentar a los blanquiazules en casa.

“No vas a pensar que te voy a decir el equipo”, dijo Giacone en tono de broma. “Obviamente tenemos una buena planilla. Todos los jugadores están en condiciones de jugar y eso es importante a la hora de tomar decisiones. Actualmente, solo Aarón Murillo no está disponible para el resto del campeonato”, declaró Giacone.