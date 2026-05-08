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José Giacone rehúye a las etiquetas clásicas del fútbol antes de medirse al Cartaginés

El técnico del Herediano, José Giacone, prefirió guardarse sus cartas antes de medirse al Cartaginés

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró que solo tienen la baja del volante Aarón Murillo para el resto del campeonato. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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