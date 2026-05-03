José Giacone recupera a sus lesionados y sorprende con alineación ante Cartaginés

El guardameta Dany Carvajal buscará su noveno partido sin recibir anotaciones en el Torneo Clausura 2026.

El Club Sport Herediano jugará este sábado frente al Cartaginés el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, con su alineación estelar.

José Giacone, entrenador del cuadro florense, logró recuperar a su goleador, el cubano Marcel Hernández, así como al defensor Keyner Brown. Además, en la banca estarán José de Jesús Tepa González y Allan Cruz, quienes se recuperaron de sus dolencias.

Giacone salió con un bloque defensivo profundo, con una defensa reforzada para evitar los ataques de los brumosos.

El Team alineará con Dany Carvajal, Getsel Montes, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Haxzel Quirós, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

En la suplencia del cuadro florense estarán Anthony Walker, Randall Leal, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Luis Ronaldo Araya, Gabriel Sibaja, Yeltsin Tejeda, José Luis Tepa González, Jurguens Montenegro y Allan Cruz.