José Giacone no se guarda nada y lanza advertencia antes del duelo clave de Saprissa

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, se siente listo para enfrentar el partido más importante para él al frente del conjunto morado.

Así lo reveló el entrenador en la conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previa al partido de este jueves a las 9 p.m. contra el conjunto canadiense.

“Estando en Saprissa, todos los juegos son importantes, pero sí, es el más importante en cuanto a la trascendencia internacional. Hemos pasado una serie ante Comunicaciones y un par de clásicos, pero lo que está por venir es lo mejor. Pienso que sí”, dijo Giacone cuando le consultaron si está a las puertas de su encuentro más trascendental como timonel saprissista. En caso de que el cuadro morado gane la serie se medirá al Monterrey de México.

Saprissa ganó el partido de ida el jueves de la semana pasada 2-1 y saldrá a la cancha del Vancouver con un gol de ventaja, pero Giacone no se confía y más bien lanzó una advertencia.

“Esta es una serie cerrada, pero no podemos especular. Tenemos la diferencia a favor, pero hay que salir a ganar el partido con nuestras armas y argumentos futbolísticos. No podemos descansar en una ventaja corta de un gol. Debemos hacer un partido inteligente y también proponer para obtener la victoria. Falta un tiempo”, destacó Giacone.

- ¿Kendall va a ser delantero o lo ubicará en la defensa?

- En el partido se van a enterar, cuando entregue la alineación.

- ¿Se presenta Saprissa con lo mejor que tiene?

- Tenemos tres o cuatro jugadores ausentes por lesión y uno por un tema administrativo, pero contamos con un buen equipo. Esperamos hacer un buen compromiso y presentar la mejor versión.

- ¿Cuál es su sentir al no contar con tres de los refuerzos?

- Me gustaría profundizar en lo que tengo, no en lo que no poseo. No vinieron por lesión Sabin Merino, Jefferson Brenes y Marvin Loría. Lo de Nicolás (Delgadillo) fue porque no se le pudo conseguir la visa. A esto se le ha dado mucha difusión, a los que faltan, pero nadie dice que hemos recuperado a los que no estaban. Se hace un análisis más de lo negativo que de lo positivo, y el equipo ha estado creciendo. Estamos muy bien.

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, confía en salir bien librado del duelo del jueves contra Vancouver Whitecaps. Aquí en la conferencia de prensa que organizó Concacaf. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

- En caso de que Kendall Waston sea delantero. ¿Cómo se analiza la escogencia del segundo atacante?

- El segundo delantero lo valoramos, vemos las características de cada uno y las vamos a complementar con las del otro atacante. Vamos a hacer un planteamiento para salir a ganar y maximizar los recursos.

Saprissa no solo tendrá que hacerle frente al conjunto canadiense como rival, sino también a las frías temperaturas que encontrará en la ciudad de Vancouver, donde se disputará el partido.

A la hora del compromiso (9 p.m. de Costa Rica), la temperatura rondará los ocho grados Celsius; sin embargo, un factor que quizá pueda minimizar el intenso frío es que el BC Place, estadio donde se jugará el partido, cuenta con gran parte de su instalación cerrada.

