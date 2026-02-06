José Giacone no quiere dejar dudas ante Alajuelense de por qué Herediano es el líder del Torneo Clausura

José Giacone atendió a la prensa este viernes en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, antes del duelo frente a Alajuelense.

El entrenador del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, aseguró que el partido ante Alajuelense, de este sábado 7 de febrero a las 8:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, será una oportunidad para probar el funcionamiento de su plantel y demostrar de qué están hechos.

Los rojiamarillos llegan como líderes del Torneo Clausura 2026, con 12 puntos, e intentarán mantenerse en la cima. Mientras tanto, la Liga, que es quinta con ocho unidades, busca escalar posiciones de clasificación tras un arranque irregular.

El timonel florense afirma que respeta mucho a su rival, empezando por el técnico Óscar Macho Ramírez, pero tiene claro que será un duelo del que pueden salir fortalecidos o, por el contrario, dejar dudas entre los seguidores florenses.

“Es un entrenador ganador, que ha sido campeón y que merece todo mi respeto. Siempre es una motivación jugar clásicos, partidos importantes. Creo que es una buena medida para los que estamos acá, con respeto, pero confiando en nuestras posibilidades”, aseguró Giacone.

Los florenses no solo llegan como líderes del campeonato, sino también como el equipo menos vencido, con apenas dos goles en contra, lo que les brinda seguridad para afrontar el compromiso con una línea defensiva que se ha mostrado eficaz.

“Siempre es bueno tener solidez en la fase defensiva. Es algo en lo que ponemos hincapié. El equipo ha tenido buenos desempeños, pero hay cosas por mejorar. Ir a jugar ante la Liga es una buena medida para evaluar nuestro funcionamiento defensivo”, manifestó Giacone.

José Giacone y su estrategia

El estratega argentino ya sabe lo que es ganar un título en el Alejandro Morera Soto dirigiendo al Team, tras vencer a los manudos en penales en el Apertura 2019 y adjudicarse la estrella número 28 en la historia de la institución.

“Evidentemente, no vamos a ir a meternos atrás. Vamos a buscar el partido; tenemos la plantilla para hacerlo. Vamos a ver cómo nos va en ese pulso, cómo nos desempeñamos ante el equipo que es campeón nacional”, destacó Giacone.

El técnico del Team confesó que, ante el poco espacio para trabajar con el grupo tras un arranque trepidante del campeonato, el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa ante Puntarenas FC (1-0) le permitió observar a jugadores que no han tenido regularidad y analizarlos para tomarlos en cuenta en el campeonato.

“No es lo mismo verlos en los entrenamientos que en los partidos; hay una gran diferencia. Creo que algunos demostraron su capacidad y lo hacen en un buen momento, porque hay posiciones muy puntuales en el campo de juego que están muy disputadas, y ese partido nos permitió evaluar el rendimiento de algunos”, añadió Giacone.

Aunque el equipo está completo, el técnico José Giacone hizo mención del delantero mexicano José de Jesús Tepa González, quien no ha podido debutar en el campeonato debido a un tema muscular.

“El Tepa González ya entrenó esta semana con el equipo. Pudo trabajar el plan táctico con el grupo, pero hay que recordar que estuvo mucho tiempo en rehabilitación, por lo que estaremos valorando si puede entrar en la convocatoria para enfrentar a Alajuelense”, puntualizó Giacone.