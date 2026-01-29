José Giacone le da la titularidad al fichaje bomba del Herediano en el Torneo Clausura 2026

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Herediano tendrá un equipo muy ofensivo frente al Puntarenas FC.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, le dio la titularidad al fichaje bomba del Team para el Torneo Clausura 2026, para el duelo de este miércoles frente al Puntarenas FC.

Se trata del volante Rándall Leal, quien llegó proveniente de la MLS, pero que hasta ahora no había sido utilizado en el once inicial.

Leal ingresó de cambio en los últimos tres partidos del certamen, con una actuación regular, pero será ante el cuadro porteño cuando, por primera vez, vestido de rojiamarillo, aparezca como titular en el presente campeonato.

— Club Sport Herediano (@csherediano1921) January 29, 2026

Los rojiamarillos alinean con Dany Carvajal; Getsel Montes, Keyner Brown, Everardo Rubio y Haxzel Quirós; Darryl Araya, Aarón Murillo, Allan Cruz y Rándall Leal; Elías Aguilar y Marcel Hernández.

El Team dejó en la banca a Aarón Cruz, Luis Ronaldo Araya, Sergio Rodríguez, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Denis Villalobos, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Yurguin Román y Jurguens Montenegro.