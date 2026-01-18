José Giacone le apuesta a un equipo equilibrado y un exmorado para enfrentar a Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Allan Cruz y Haxzel Quirós, serán titulares este sábado frente al Sapriissa, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El técnico del Club Sport herediano, José Giacone, le apuesta a un equipo equilibrado en todas sus líneas para medirse al Deportivo Saprissa, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Giacone no realizó variantes en su alineación, con respecto al partido que le ganaron al Sporting FC a domicilio (0-2), por lo que le dio continuidad al once estelar, basado siempre en una línea defensiva muy compacta.

El estratega florense además incluyó al juvenil Gabrel Sibaja de solo 17 años, quien debutó en la Primera División ante Sporting. Sibaja, junto a su hermano gemelo Emmanuel, llegaron procedentes del Deportvo Saprissa, en octubre pasado, en una negociación que llevó a cabo su presidente Jafet Soto.

El Herediano alinea con: Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Everardo Rubio, Keyner Brown, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Gabriel Sibaja, Elías Aguilar, Joshua Navarro y Marcel Hernández.

En banca quedaron; Aarón Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Aarón Murillo, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Getsel Montes, Yurguin Román Jurguens Montenegro y Rándall Leal.