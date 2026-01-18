Puro Deporte

José Giacone le apuesta a un equipo equilibrado y un exmorado para enfrentar a Saprissa

El técnico del Herediano, José Giacone, confía en los hombres que le dieron la victoria ante Sporting FC

Por Juan Diego Villarreal
Sporting estrena nuevo estadio en la Argentina de Grecia y en la primera fecha del torneo recibe al Herediano
Allan Cruz y Haxzel Quirós, serán titulares este sábado frente al Sapriissa, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







