Vladimir Quesada define la alineación de Saprissa y esto decidió con Bancy Hernández

Sin su capitán, el argentino Mariano Torres, quien fue expulsado en la primera fecha del campeonato el martes pasado contra Puntarenas, Saprissa definió la alineación con que enfrentará a Herediano.
