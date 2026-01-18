Vladimir Quesada define la alineación de Saprissa y esto decidió con Bancy Hernández

Sin su capitán, el argentino Mariano Torres, quien fue expulsado en la primera fecha del campeonato el martes pasado contra Puntarenas, Saprissa definió la alineación con que enfrentará a Herediano.

El juego inicia a las 8 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y llama la atención que Vladimir Quesada, técnico de los morados, alineó a Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez como titulares. Otra sorpresa es que Alberth Barahona va como lateral derecho.

Saprissa sale con: Abraham Madriz, Alberth Barahona, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Sebastián Acuña, David Guzmán, Bancy Hernández, Gerson Torres, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.

Este es el once para esta noche 💜✨ ¡VAMOS MORADOS! pic.twitter.com/qauiVEzS08 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 18, 2026

Bancy Hernández se ganó la titularidad ante Puntarenas. El nicaragüense es de la partida contra Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

