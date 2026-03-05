José Giacone le apuesta a la continuidad en su alineación estelar para el duelo ante Guadalupe

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández y Sergio Rodríguez (der.) serán titulares ante Guadalupe, al igual que lo hicieron el sábado pasado en el juego Pérez Zeledón.

El técnico del Herediano, José Giacone, le apuesta a la continuidad en su alineación para enfrentar este miércoles a Guadalupe FC, a las 8 p.m. en el estadio Jose Joaquín Coyella Fonseca, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El estratega florense incluso repetirá con la dupla de mediocampistas conformada por Luis Ronaldo Araya y Elías Aguilar, así como con Aarón Murillo y el juvenil Santiago Vargas, quien aportará minutos a la regla Sub-21, apartado en el que los florenses actualmente tienen un déficit importante.

Los rojiamarillos alinearán frente a Guadalupe con Dany Carvajal; Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya y Haxzel Quirós; Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Santiago Vargas, Luis Ronaldo Araya y Elías Aguilar; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

En el banquillo florense esperan oportunidad Aarón Cruz, Allan Cruz, Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller, Getsel Montes, Sebastián López, José de Jesús González, Yurguin Román, Jurguens Montenegro y Rándall Leal.