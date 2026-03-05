Puro Deporte

José Giacone le apuesta a la continuidad en su alineación estelar para el duelo ante Guadalupe

El entrenador José Giacone le apuesta a un equipo experimentado y con ritmo, para el partido contra Guadalupe

Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Marcel Hernández y Sergio Rodríguez (der.) serán titulares ante Guadalupe, al igual que lo hicieron el sábado pasado en el juego Pérez Zeledón. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

