José Giacone hace homenaje a la eficiencia: ‘Independientemente del gusto futbolístico, lo importante es ganar’

José Giacone gesticula durante el partido entre Herediano y Cartaginés, que selló el pase rojiamarillo a la final.

José Giacone llevó a Herediano desde el liderato general en la fase de clasificación hasta la final de segunda fase, luego de eliminar a Cartaginés en una serie que se definió con un solo gol en 180 minutos.

El estratega florense brindó sus apreciaciones luego del segundo juego de la semifinal ante los brumosos, disputado este sábado.

- ¿Qué valoración hace de este partido y el pase a la final?

- Fue una serie cerrada, tuvimos claridad en lo táctico. El equipo jugó sabiamente, salgo satisfecho del esfuerzo de los jugadores, hoy hicimos un partido con un poco más de control que el anterior, con más llegadas; son finales y no hay que regalar nada.

- Fue el quinto partido sin recibir goles.

- Todas las fases del juego son importantes, una es tratar de mantener el cero, sin proponérnoslo hemos logrado eficiencia defensiva muy alta.

“Dany (Carvajal) siempre tiene alguna intervención que nos da esa seguridad, pero hay que destacar a todos en esa situación. Son partidos cada vez más cerrados que se definen por detalles”.

- ¿Cuáles son las claves para el control en esta serie?

- A veces se tiene control sin el balón, nos ha pasado que el rival mueve el balón y no es eficiente para atacar. Otra veces uno tiene posesión que permite manejar los tiempos del partido. Hemos hablado de eso y mostramos videos a los jugadores para tomar buenas decisiones sobre tenencia del balón.

“Por ejemplo, si se recupera el balón y se quiere jugar a velocidad muy alta, se puede perder rápido, así que es necesario saber cuándo meter una pausa o jugar a lo ancho. El equipo recibió esas indicaciones durante la semana y en este partido se manejó mejor”.

- Vimos un Herediano compacto que luego se iba al ataque.

- Hicimos algunas transiciones rápidas que nos hubiera gustado finalizar mejor. Una de Haxzel, que si le pega de primera intención, tenía mucha opción de concretar, en un contragolpe de tres contra dos. También el cabezazo que existe la duda de si fue penal, salió de un contragolpe. No anotamos, pero tenemos buenas sensaciones en esa fase.

- Más que jugar bonito, estos partidos son para sacar el resultado.

- Así tal cual. El equipo jugó una serie de 180 minutos, se tomó con mucha seriedad el planteo, independientemente del gusto futbolístico que uno pueda tener, lo importante es ganar. Tratamos de ser eficientes y ganar, eso nos pone con una opción grande de obtener el campeonato. Respetamos a todos, pero este equipo se va encontrando cada vez mejor y con confianza.

- El equipo ha sabido competir bajo presión, ¿cómo trabaja eso con los jugadores?

- Tenemos un grupo muy maduro, que tiene varios campeonatos, el mensaje mío en los entrenamientos y el video lo entienden bien para empujar esto como grupo. Estamos unidos y eso tiene un gran valor. El equipo se defiende dentro de la cancha, es solidario y generoso, eso es lo que nos tiene en esta posición.