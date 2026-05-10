Puro Deporte

José Giacone hace homenaje a la eficiencia: ‘Independientemente del gusto futbolístico, lo importante es ganar’

El DT del Herediano, José Giacone, alabó la claridad táctica de su equipo ante Cartaginés, en una serie que solo tuvo un gol en 180 minutos

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Por Juan Diego Villarreal y Esteban Valverde
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
José Giacone gesticula durante el partido entre Herediano y Cartaginés, que selló el pase rojiamarillo a la final. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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