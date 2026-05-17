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José Giacone hace dos movimientos en la alineación del Herediano para enfrentar a Saprissa

El técnico José Giacone realizó una variante en su zona defensiva y otra más en el mediocampo para el duelo ante Saprissa

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Los aficionados al Herediano llegaron muy animados a apotar a su equipo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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