José Giacone hace dos movimientos en la alineación del Herediano para enfrentar a Saprissa

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los aficionados al Herediano llegaron muy animados a apotar a su equipo.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, sorprende al dejar en el banquillo a uno de sus inamovibles durante el Torneo Clausura 2026 y apostar por la inclusión de un volante con mucho recorrido, para enfrentar al Deportivo Saprissa, en el juego de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

Giacone mandó a la cancha al hondureño Getsel Montes y dejó en el banco a Everardo Rubio, quien prácticamente fue titular durante todo el campeonato.

Además, le dio la titularidad al volante Allan Cruz, quien durante gran parte de la campaña fue utilizado como variante.

El Team alinea con: Dany Carvajal, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya, Yorguin Román, Sergio Rodríguez, Keysher Fuller, Allan Cruz, Elías Aguilar, José de Jesús González y Marcel Hernández.

Por su parte, en el banquillo florense esperan Haxzel Quirós, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Everardo Rubio, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Jurguens Montenegro, Anthony Walker y Rándall Leal.