José Giacone: el primer verdugo de Hernán Medford

José Giacone y Hernán Medford, se enfrentaron por prinera vez en una final en el Torneo Apertura 2017.

La oportunidad de lograr su tercer título con el Club Sport Herediano y alcanzar su quinto campeonato en Costa Rica tuvo un final inesperado para el técnico Hernán Medford, cuando se vio sorprendido por un aguerrido Municipal Pérez Zeledón.

Los Guerreros del Sur, comandados por José Giacone, se dejaron el cetro del Torneo Apertura 2017, tras clasificar a la entonces cuadrangular en la cuarta posición y, luego de imponerse en la segunda fase del certamen, lograron derrotar en la final nacional al Team de Hernán Medford.

Medford, venía de ganar dos cetros con el Saprissa y dos con el Herediano. Estaba a las puertas de lograr un histórico bicampeonato para los florenses, luego de 38 años, en aquel entonces.

El cuadro florense había realizado una campaña perfecta en la fase regular, sumando 54 puntos, con 16 victorias y seis empates en 22 partidos. Además, logró concluir invicto la primera fase bajo el mando de Hernán Medford.

Los rojiamarillos eran los claros favoritos al cetro. Hernán venía de coronarse en el Torneo Verano 2017 y, sin duda, contaba con el mejor equipo del certamen.

No obstante, Giacone, en el primer partido de la cuadrangular, le arrebató el invicto de 22 fechas al Team al derrotarlo 0-1 en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. Posteriormente, los florenses cayeron 0-1 ante el Deportivo Saprissa en el estadio Rosabal Cordero.

Una final con morbo

En el último compromiso de la cuadrangular, el Municipal Pérez Zeledón derrotó nuevamente al Team 1-2 en el Rosabal Cordero, por lo que sumó 13 puntos, mientras los florenses ya no tenían opciones de pelear el primer puesto.

Por ello, surgió el morbo de que los heredianos escogieron rival al perder con los generaleños como locales, para no enfrentarse al Deportivo Saprissa, que apenas sumó 10 puntos y quedó fuera de la lucha por el cetro.

En la gran final, los rojiamarillos cayeron 1-0 como visitantes en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, con tanto de Jeikel Venegas, y en el Rosabal Cordero el marcador terminó 0-0, resultado que le dio a Giacone su primer cetro en la máxima categoría y dejó a Medford con cuatro coronas.

José Giacone ya había ganado un campeonato en la Liga de Ascenso con la Universidad de Costa Rica en el 2012, logrando el ascenso a la máxima categoría, y posteriormente llevó al Municipal Pérez Zeledón a su primer y único campeonato hasta la fecha.

“Desde aquella vez que lo enfrenté (a Hernán Medford) tengo mucha más experiencia. Fue mi primer título en Primera División. Hernán es un gran director técnico, al que respeto y que ha ganado muchos títulos. Hoy tengo más recorrido y ese fue mi segundo campeonato, porque el que gané con la UCR a veces se olvida”, declaró Giacone este lunes.

El estratega argentino llevó al Team a un título en el Torneo Apertura 2019, cuando se dejó el cetro en una emocionante tanda de penales. Los florenses habían ganado 1-0 en el Rosabal Cordero y en el estadio Alejandro Morera Soto perdieron 2-1 (la famosa salida en falso de Pineda), lo que obligó a los lanzamientos desde el manchón blanco, donde salieron victoriosos 5-4.

“Yo vi la mejor versión de Medford en su primera etapa en Saprissa, pues yo era entrenador de liga menor y fue cuando Saprissa salió campeón y fue al Mundial de Clubes. Viví ese proceso y uno va sacando cosas, aprendizaje. Después me tocó enfrentarlo en la final con Pérez. Es un gran profesional y le ha dado mucho al fútbol nacional”, agregó Giacone.