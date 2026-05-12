Puro Deporte

José Giacone: el primer verdugo de Hernán Medford

El técnico José Giacone se enfrentará por segunda oportunidad en una final a Hernán Medford, a quien ya hizo vivir un trago amargo

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Por Juan Diego Villarreal
José Giacone Herediano Hernán Medford Saprissa Torneo Clausura 2026 Final de la segunda fase 11 de mayo del 2026 Fotografías: Luis Navarro
José Giacone y Hernán Medford, se enfrentaron por prinera vez en una final en el Torneo Apertura 2017. (Fotografías: Luis Navarro/La Nación)







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José GiaconeHernán MedfordHeredianoSaprissaTorneo Clausura 2026Final de la segunda fase
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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