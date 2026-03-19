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José Giacone dio noticia que ningún herediano quería escuchar: jugador se perderá resto del campeonato

Volante del Herediano sufrió lesión que amerita una cirugía que lo dejará fuera del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Aarón Murillo, volante contención de Herediano, fue la figura en el juego contra Pérez Zeledón.
Aarón Murillo, en el actual Torneo Clausura 2026, suma 10 partidos y un gol. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)







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Aarón MurilloJosé GiaconeHeredianoligamento en uno de los metatarsianos (dedos del pie)
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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