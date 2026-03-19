José Giacone dio noticia que ningún herediano quería escuchar: jugador se perderá resto del campeonato

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, dio a conocer una mala noticia que ningún aficionado del Team deseaba escuchar.

Los florenses perderán por el resto de la temporada a una de las grandes figuras del Torneo Clausura 2026 y a uno de sus principales futbolistas en la obtención del bicampeonato.

Tanto el cuerpo médico, encabezado por el doctor Álvaro Mora, como el técnico José Giacone, conocieron los resultados de los últimos exámenes, con el fin de conocer el alcance de la lesión del volante florense, el cual no es alentador.

De momento, el Team no contará con el mediocampista Aarón Murillo para el compromiso ante Liga Deportiva Alajuelense, este sábado 21 de marzo a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

No obstante, su recuperación es incierta, luego de que el estratega florense, José Giacone, explicara en conferencia de prensa la lesión de Murillo.

“Tras realizarle los exámenes, Aarón presenta una rotura de un ligamento en uno de los metatarsianos (dedos del pie), por lo cual recibió atención médica. Actualmente, se realizan valoraciones para determinar si requiere la cirugía. Ese es el caso con él”, manifestó Giacone, quien no precisó de cuál pie se trata.

Una fuente cercana al cuadro florense confirmó a La Nación que el futbolista no puede entrenar con normalidad, debido al dolor y se le debe practicar la cirugía, por lo que no estaría habilitado para el resto del campeonato.

La lesión se produjo en la jornada 10, cuando Herediano venció 0-2 a Guadalupe FC en el estadio José Joaquín Colleya Fonseca. En los siguientes dos partidos, los rojiamarillos cayeron frente al Deportivo Saprissa (1-2) y Municipal Liberia (2-1).

En la actual temporada, Aarón Murillo ha sido uno de los inamovibles del cuadro florense, con el que contabiliza 10 compromisos, con752 minutos en cancha y una anotación, de acuerdo con las estadísticas de la UNAFUT.