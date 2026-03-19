A Jafet Soto le preguntan si volvería Alejandro Bran a Herediano... y en su respuesta habla de Joel Campbell

¿Le gustaría tener de vuelta a Alejandro Bran en Herediano? Esa fue una de las múltiples consultas que recibió Jafet Soto en una actividad convocada por el Team para presentar a Gollo como su nuevo patrocionio.

Era una consulta que se sabía que iba a tener una respuesta con tintes 100% noticiosos.

“No puedo decir eso porque es un jugador (con equipo). La Liga entrena creo que hasta las 3 p. m., según lo que escuché; no porque me hayan dicho que entrenaba hasta las 3 p. m., no porque el drone ande por ahí”, contestó con una dosis de humor.

Jafet Soto dijo que tenía claro que en la práctica de este jueves, Alajuelense haría recuperación de nuevo y que será hasta este viernes cuando Óscar Ramírez pare el equipo que jugará el sábado, cuando la Liga visite a Herediano.

“Entonces, este viernes mandaría la moto y el drone... Pero no puedo hablar de eso porque es un jugador que tiene contrato y contrato a largo plazo. Yo puedo hablar de Joel (Campbell), porque Joel termina.

”Él está en época de contratación y de firmar contratos con el equipo que él quiera, porque así se lo permite el reglamento; pero hablar de un jugador, independientemente de la situación que esté pasando, que tenga contrato, no es mi estilo”, afirmó Jafet Soto.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.