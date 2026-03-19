Puro Deporte

A Jafet Soto le preguntan si volvería Alejandro Bran a Herediano... y en su respuesta habla de Joel Campbell

Jafet Soto emitió unas palabras que darán mucho de qué hablar sobre dos futbolistas que hoy forman parte de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Jafet Soto habló de Alejandro Bran y mencionó a Joel Campbell por un motivo puntual.
Jafet Soto habló de Alejandro Bran y mencionó a Joel Campbell por un motivo puntual. (Lilly Arce, Prensa Alajuelense y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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