José Giacone devuelve al Herediano a la ‘fiesta grande’ luego de vivir uno de sus peores fracasos

El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró estar orgulloso de sus jugadores, tras avanzar a las semifinales.

El Club Sport Herediano, del entrenador José Giacone, aseguró matemáticamente un cupo en las semifinales del Torneo Clausura 2026 y está a un paso de sellar el primer lugar del certamen, así como de amarrar una eventual gran final.

De esta manera, el estratega argentino cumplió con su primer objetivo, luego de que el Team quedara fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025 (cuando eran campeones defensores), lo que significó un golpe muy duro para Fuerza Herediana.

Los florenses tienen 34 puntos y ya no podrían sacarlos de semifinales, a las cuales ingresan los cuatro primeros.

“El triunfo ante San Carlos es importantísimo. Nos deja cerca de lograr una meta que nos habíamos propuesto y realmente me complace mucho la forma. El equipo batalló; fue un partido muy complicado, donde el rival todavía se juega la permanencia, porque aún no está definida”, explicó Giacone.

Para el técnico rojiamarillo, el trabajo colectivo ha sido fundamental en el buen momento del Team, que logró sobreponerse a las adversidades.

“Ellos (San Carlos) vinieron a hacer un planteamiento cerrado. Se lo dije a los jugadores en el entretiempo: era un partido de atención máxima, porque el que hacía un gol ganaba, y así fue. San Carlos jugó como en una final y nosotros lo hicimos de la misma manera. Me complace y me enorgullece la entrega y el temple de los jugadores”, añadió.

“Hay que poner los pies sobre la tierra y seguir mejorando. Fuimos regulares durante todo el torneo; solo tuvimos una racha de dos partidos perdidos. No podemos relajarnos. El equipo ha entendido que estas victorias son importantísimas, pero no podemos quedarnos en una zona de confort”, manifestó Giacone.

Sobre el aporte del cubano Marcel Hernández, quien suma los últimos siete goles del Herediano en el campeonato, el entrenador destacó tanto su rendimiento como el trabajo colectivo de sus compañeros.

“Es importantísimo tener un goleador. Marcel anda en una gran racha, con mucha confianza. Esa confianza la da el trabajo colectivo, el esfuerzo de sus compañeros para que él juegue como tiene que hacerlo. Siempre destaco lo colectivo. Marcel ha marcado goles muy importantes que han sido determinantes”, señaló.

El estratega del Team también tuvo palabras de elogio para Eduardo Juárez, quien, tras la lesión de Aarón Murillo, ha asumido el equilibrio del equipo en el mediocampo junto al mexicano Sergio Rodríguez.

“Generalmente, a los jugadores que aportan esa función no se les da tanta importancia, pero son el equilibrio del equipo. Juárez venía trabajando bien, de una manera muy profesional, y ese tipo de jugadores son campeones, porque, a pesar de no jugar, nunca bajan los brazos ni se rinden, y están listos cuando se les necesita. Al igual que Sergio (Rodríguez), ellos merecen estar acá”, enfatizó Giacone.