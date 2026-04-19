Puro Deporte

José Giacone devuelve al Herediano a la ‘fiesta grande’ luego de vivir uno de sus peores fracasos

El entrenador del Herediano, José Giacone, confesó que aún tiene mucho trabajo por delante para lograr el principal objetivo

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs San Carlos
El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró estar orgulloso de sus jugadores, tras avanzar a las semifinales. (Albert Marín/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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