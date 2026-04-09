Puro Deporte

José Giacone demanda ante la FIFA a equipo centroamericano

Entrenador del Herediano, José Giacone, confirmó a ‘La Nación’ que presentó una demanda contra equipo con el que salió campeón

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Por Juan Diego Villarreal
José y Diego Giacone, campeones con el Cacique Diriangén
El entrenador José Giacone y su hermano Diego, lograron cinco títulos con el Diriangén de Nicaragua. (Diriangén)







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José GiaconeDiriangén de NicaraguaDemanda por atrasos salariales
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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