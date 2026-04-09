José Giacone demanda ante la FIFA a equipo centroamericano

El entrenador José Giacone y su hermano Diego, lograron cinco títulos con el Diriangén de Nicaragua.

El entrenador del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, presentó una demanda ante la FIFA por supuesto incumplimiento en el pago de salario y premios por parte del club al que le dio cinco títulos.

Tanto José como su hermano, Diego Giacone, interpusieron la demanda contra el club nicaragüense Diriangén FC, según confirmó el propio José Giacone a La Nación.

“Sí, es cierto. Hay un proceso y vamos a esperar a que se resuelva”, dijo Giacone.

El actual técnico del Team, al estar abierta la investigación, prefirió no dar detalles del caso, aunque explicó que en los próximos días podría darse una resolución.

José Giacone tuvo dos exitosos pasos por el conjunto del “Cacique”, donde ganó dos títulos nacionales en 2023 y 2024, además de una Copa Primera, antes de dejar el cuadro pinolero para integrarse al Deportivo Saprissa.

Posteriormente, tras su despido en el cuadro morado, retornó a Nicaragua para reintegrarse al Diriangén FC, donde nuevamente alcanzó dos Copas Primera y un título nacional, antes de volver a Costa Rica con el Herediano en diciembre de 2025.

Además, logró la clasificación a la Copa Centroamericana, aunque el equipo no pudo avanzar a la segunda fase del certamen.

Precisamente en diciembre pasado, luego de alcanzar el campeonato nacional, los hermanos Giacone dejaron al club nicaragüense, y ya se mencionaban diferencias entre ambas partes.

La decisión de terminar la relación contractual habría venido por la falta de pago y premos, al no llegarse a ningún acuerdo.

Tanto José como Diego Giacone se incorporaron al Herediano en diciembre pasado y, luego de 14 jornadas del Torneo Clausura 2026, mantienen al club en el primer lugar con 28 puntos.

Además, son el segundo equipo más goleador del certamen con 22 conquistas, dos menos que el Deportivo Saprissa (24), y el equipo con menos anotaciones en contra, con solo nueve.

En Costa Rica José Giacone y su hermano Diego, se proclamaron campeones de la Primera División con el Municipal de Pérez Zeledón en el Tornei Apertura 2017 y con el Herediano en el Apertura 2019.

Fuentes cercanas a La Nación indicaron que hay cinco jugadores que también demandaron al club por incumplimiento de pago salarial y premios, por lo que están a la espera de una resolución de sus casos.

La Nación intentó conocer la versión del club mediante mensajes a su página de Facebook, debido a que su página oficial no está activa. Sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió ninguna respuesta.