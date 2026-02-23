Puro Deporte

José Giacone deja salir toda su frustración frente a la inexplicable derrota del Herediano ante San Carlos

El entrenador del Herediano, José Giacone, no pudo ocultar su sinsabor al caer ante el San Carlos de Wálter ‘Paté’ Centeno

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
José Giacone Entrenador del Herediano Juego ante San Carlos. Torneo Clausura 2026 22 de febrero del 2026 Corteśia: San Carlos
José Giacone lamentó la falta de definición del Herediano y los fallos que lo llevaron a perder ante San Carlos. (La Nación/Corteśia: San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026San Carlos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.