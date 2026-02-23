José Giacone deja salir toda su frustración frente a la inexplicable derrota del Herediano ante San Carlos

José Giacone lamentó la falta de definición del Herediano y los fallos que lo llevaron a perder ante San Carlos.

El técnico del Herediano, José Giacone, conversó con los medios de comunicación tras la derrota ante San Carlos, que dejó al Team empatado en el primer lugar con el Cartaginés, ambos con 16 puntos, uno más que Saprissa y San Carlos, sus más inmediatos perseguidores, con 15 unidades.

En un juego en el que el Team no fue contundente y dio libertades en defensa, el estratega argentino fue claro y conciso al asegurar que el compromiso no estaba para salir con una derrota.

“La verdad es que era un partido de un gol. Nosotros fallamos, no fuimos lo contundentes que habitualmente somos y ellos metieron el ‘córner’ que a la postre les dio la victoria. No creo que sea justo; para mí era un empate. Fue un partido parejo y, por lo que vimos en la cancha, debió ser un empate”, enfatizó Giacone.

Para el entrenador del cuadro florense, las dudas en defensa y la poca efectividad dieron al traste con un juego ante San Carlos que bien pudieron rescatar.

“Nosotros en el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones de gol, generamos por los costados, pero no fuimos lo precisos que pretendemos. Pero bueno, así es el fútbol. El fútbol no es de merecimiento, es de concretar las que te quedan. Marcamos mal una pelota parada y al final terminamos perdiendo”, reiteró Giacone.

El timonel rojiamarillo, sin duda, quedó con un sinsabor al caer por segunda ocasión en el Torneo Clausura 2026 y al no poder revertir el resultado, a pesar de contar con las ocasiones para lograrlo.

“A Dany Carvajal en todo el partido solo le patearon un tiro, que fue del chico que entró por la izquierda (Dylan Masís) antes del gol. Fue el único remate que recibimos y me parece que es excesivo el tema de la derrota para nosotros”, añadió.

El técnico rojiamarillo repasó los errores que llevaron a su plantel a sumar un nuevo revés ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez y continuó sin encontrar explicaciones para una derrota que lo dejó frustrado.

“No jugamos un mal partido. Pienso que hemos fallado en algunas cosas puntuales, sobre todo en pelota parada, que nos costó el partido, y en situaciones muy específicas que vamos a trabajar en la semana para mejorar de cara al próximo juego. Hemos sido sólidos en defensa. No tuvimos presencia de área. No creo que estemos haciendo las cosas mal”, declaró Giacone.