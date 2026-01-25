Puro Deporte

José Giacone da sorpresa con un remezón en Herediano para enfrentar a Liberia

El técnico José Giacone dejó en banca a uno de sus goleadores del torneo Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Partido Club Sport Herediano vs. Guadalupe FC, fecha 3 del Torneo de Clausura 2026.
20/01/2026 Heredia, Santa Barbara,Estadio Carlos Alvarado, Partido Herediano vs. Guadalupe FC tercera fecha Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoJosé GiaconeTorneo Clausura 2026Municipal Liberia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.