José Giacone da sorpresa con un remezón en Herediano para enfrentar a Liberia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador del Herediano, José Giacone, le dio un remezón a su alineación para enfrentar al Municipal Liberia, este domingo a las 3 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Sorpresivamente, Giacone, quien durante los tres primeros partidos tenía una alineación muy estable, decidió hacer variantes, dejando figuras de peso en el banquillo como Marcel Heránadez, Keyner Brown y Gabriel Sibaja.

El Team para enfrentar al Municipal Liberia alinea con Dany Carvajal, Getsel Montes, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Aarón Murillo, Emerson Bravo, Allan Cruz y Jurguens Montenegro.

En el banquillo Giacone dejó a Aarón Cruz, Marcel Hernández, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Eduardo Juárez, Heysher Fuller, Tomas Viquez, Rándall Leal y Keyner Brown.