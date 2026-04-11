José Giacone cumple con el primer objetivo de la temporada con el Herediano

José Giacone, técnico del Herediano, estuvo muy atento a cada movimiento de sus jugadores ante el Cartaginés.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, cumplió con el primer objetivo que se planteó al frente del cuadro florense cuando asumió la dirección técnica en diciembre pasado, tras alcanzar la victoria 1-2 en condición de visitante frente al Cartaginés.

Los rojiamarillos lograron, a falta de tres fechas, mantener el primer lugar del campeonato y amarrar su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026, dejando atrás la debacle del Apertura 2025, cuando quedaron fuera de la fiesta grande del fútbol costarricense.

El golpe fue muy duro para los integrantes del Team, pues venían de ser bicampeones, por lo que ya tener el boleto en la mano solo les permite pensar en asegurar el primer lugar del torneo.

El Herediano llegó a 31 puntos, mientras que el Municipal Liberia, que es cuarto, tiene 21, por lo que hay una diferencia de 10 puntos cuando restan solo nueve por disputar.

“Llegar en un buen pico de rendimiento al cierre del campeonato, no tener dudas y confiar en lo que hacemos es fundamental. Estos triunfos generan una gran confianza en el equipo, en que las cosas van saliendo y que se va por el camino correcto. A falta de tres fechas no nos podemos dar ningún respiro”, dijo Giacone.

En reiteradas ocasiones, el timonel florense aseguró que el quedar fuera de las semifinales en el Apertura 2025, fue un accidente para el Herediano, que es un club que siempre está armado para ser protagonista y clasificar.

“Debemos continuar fuertes como grupo; es la base para todo lo demás. Es necesario seguir con humildad porque, en realidad, venimos muy bien y queremos cumplir las metas que nos hemos planteado”, agregó Giacone.

La victoria ante el Cartaginés también es un gran aliciente, pues era una salida complicada, sabiendo que deben medirse en casa a San Carlos, viajar a Pérez Zeledón y cerrar de nuevo en su reducto ante Sporting FC.

“Es un triunfo muy merecido. Todos los futbolistas han hecho un gran trabajo y de allí se desprende el rendimiento colectivo del equipo, del cual se obtiene la victoria. Manejamos bien los tiempos y los jugadores que ingresaron dieron la talla ante un rival directo, lo cual es importantísimo”, manifestó Giacone.

El técnico rojiamarillos también resaltó que el plantel suma dos triunfos consecutivos como visitante, una de las grandes deudas que tenía el equipo en el certamen.

“Es muy importante haber retomado una solidez de visita que era algo que nos estaba costando al principio del campeonato. Hicimos dos partidos muy sólidos, tanto en Puntarenas como aquí en Cartago, lo cual pasa por hacer una autocrítica interna, mejorar y retroalimentar nuestro trabajo”, afirmó Giacone.