Puro Deporte

José Giacone cumple con el primer objetivo de la temporada con el Herediano

La victoria de Herediano como visitante ante el Cartaginés lo conserva como líder y le permite dar un paso firme en el Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
José Giacone, técnico del Herediano, estuvo muy atento a cada movimiento de sus jugadores ante el Cartaginés. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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