José Giacone buscará con estos jóvenes y una sorpresa en el banquillo el boleto a semifinales del Torneo de Copa

José Giacone, aquí en el partido del sábado anterior entre Herediano y Alajuelense.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, buscará su boleto a las semifinales del Torneo de Copa 2026 ante Puntarenas FC, con un equipo equilibrado entre veteranos y jóvenes, a partir de las 8 p. m., en el estadio Miguel “Lito” Pérez.

En el partido de ida, la semana anterior en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, los florenses ganaron 1-0- Un empate les bastaría para lograr avanzar en la llave ante los chuchequeros.

Giacone enviará a la cancha a Aarón Cruz, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Yurguin Román, Yeltsin Tejeda, Santiago Vargas, Lauren Araya, Darrel Dinarte, Daniel González y Jurguens Montenegro.

Los juveniles que utilizará el timonel argentino desde el arranque son Santiago Vargas, Lauren Araya, Darrel Dinarte y Daniel González. De acuerdo con el reglamento del Torneo de Copa, cada equipo debe sumar 360 minutos con jugadores Sub-21; de lo contrario, perdería los puntos del partido.

En el banquillo, Giacone tendrá al delantero mexicano José de Jesús Tepa González, quien no ha podido sumar minutos en el campeonato debido a una lesión muscular.

Junto a Tepa González estarán como suplentes, Luis Ronaldo Araya, Aarón Murillo, Emerson Bravo, Emmanuel Garita , Getsel Montes, Danis Villalobos, Saúl Ocampo y Tomás Víquez.