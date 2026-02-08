José Giacone sobre planteamiento de Óscar Ramírez: ‘No me sorprendió para nada’

José Giacone, entrenador de Herediano, aseguró que Alajuelense no lo sorprendió en el duelo que empataron 1-1.

El estratega explicó que tenía tan estudiados a los manudos que sabía que la forma en la que podían marcarle era como finalmente lo hicieron: con un centro de Rónald Matarrita.

—¿Qué valoración hace del empate?

—Quedan buenas sensaciones. Fue un partido de alta intensidad, bien jugado. Fue un partido parejo; siento que logramos tener protagonismo con la pelota. Cometimos errores y uno fue gol. Pudimos ganar el partido, pero no se dio. Tuvimos un trabajo defensivo correcto; nos llevamos un punto y nos vamos bien.

—¿Le faltó posesión de balón a su escuadra?

—Si ven, teníamos una línea de cuatro, pero en la salida parecía una línea de tres. Después, respecto a la tenencia de balón, Elías tenía una molestia y Rándall Leal viene agarrando ritmo, pero luego de ellos hicimos un buen trabajo de posesión. La Liga apretó, pero los dos tuvimos nuestros momentos. Somos planteles equiparados.

—¿Le marcó diferencia Darryl Araya?

—Darryl, aparte de ser un lateral con concepto, también es ofensivo. Va en el uno contra uno, tiene habilidad; le dimos chance de soltarse e hizo un golazo. Tenemos muy buenos laterales que se están soltando para sumar de mitad de cancha hacia adelante.

—¿Lo sorprendió Alajuelense tácticamente?

—La verdad, no. Es más, nos hicieron el gol como yo esperaba, pero lo habíamos trabajado bastante para que Matarrita no centrara. En realidad, no me sorprendió nada.