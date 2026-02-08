Kenneth Vargas explica lo que significa defender la camisa de Alajuelense contra Herediano

Kenneth Vargas buscó marcar diferencia con su uno contra uno ante Herediano.

Kenneth Vargas jugó el semestre pasado con Herediano. Ahora le tocó enfrentar a sus excompañeros y trató de marcar diferencia para Alajuelense ante el equipo que le brindó sus primeras armas en la Primera División.

El seleccionado nacional ayudó a la Liga a ponerse en ventaja frente a los rojiamarillos, en un partido que al final terminó 1-1. Vargas fue el gestor de la jugada que finalizó Ronaldo Cisneros.

“Estoy muy contento. Tengo amigos que dentro de la cancha no son amigos, pero luego sí lo somos. Estoy orgulloso de donde estoy el día de hoy”, reflexionó.

Vargas apuntó que está muy feliz de estar de regreso en los terrenos de juego, sobre todo después de haberse perdido dos fechas por lesión.

“Estoy bien, agradecido. El resultado no era lo que queríamos, pero estoy contento con el juego que hicimos”, acotó.

El futbolista ofensivo insistió en que el resultado de igualdad no era el idóneo; sin embargo, alabó el esfuerzo del equipo.

“No es lo que queremos, pero estamos bien. Agradecer a la afición que llegó al estadio. Estoy casi al 100%, pero me falta un poquito”, finalizó.

Alajuelense es tercero de la clasificación con nueve puntos, mientras que Herediano es primero con 13 unidades.