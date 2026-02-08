Fútbol

Kenneth Vargas explica lo que significa defender la camisa de Alajuelense contra Herediano

El exjugador de Herediano Kenneth Vargas habló de lo que fue enfrentar al ‘Team’ con la camisa de Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Kenneth Vargas buscó marcar diferencia con su uno contra uno ante Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoAlajuelense
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.