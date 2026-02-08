Alajuelense tiene el regreso de una figura clave

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Herediano en un partido en el que Óscar Ramírez pretende que su equipo se vea un tanto diferente con respecto a lo que fue el arranque del Torneo de Clausura 2026.

¿Quiénes jugarán? En la rueda de prensa previa a este duelo entre rojinegros y florenses, el “Macho” optó por no adelantar detalles de ningún tipo con respecto a los jugadores que estaban en recuperación y que podrían regresar, como Alexis Gamboa, quien efectivamente, está de vuelta.

Además, como sumó algunos minutos en el Torneo de Copa, era previsible que Kenneth Vargas estaría de regreso este sábado en un partido de campeonato nacional.

Efectivamente, el hombre que fue el primer refuerzo de la Liga para este semestre está en la nómina y se enfrentará contra su exquipo, si Óscar Ramírez decide enviarlo al campo en algún momento del partido.

Alajuelense alinea con Washington Ortega, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Además, se encuentran como opciones de cambio Bayron Mora, Santiago van der Putten, José Alvarado, Deylan Paz, Joel Campbell, Isaac Badilla, Fernando Piñar, Malcon Pilone, Kenneth Vargas y Anthony Hernández.

