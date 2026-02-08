José Giacone apela a una fórmula conocida ante Alajuelense

José Giacone tiene a Herediano en el primer lugar del Torneo de Clausura 2026.

José Giacone dijo desde el día anterior que respeta a Liga Deportiva Alajuelense, pero que pretende que Herediano siga mostrando lo que lo tiene en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026, en un partido cuyos detalles puede encontrar aquí.

Esas palabras se reflejan en su alineación para el partido de esta noche entre la Liga y el Team, porque aplicó la máxima de que equipo que gana, repite.

Herediano presenta como titulares a Dany Carvajal, Getsel Montes, Keyner Brown, Everardo Rubio, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Allan Cruz, Aarón Murillo, Rándall Leal, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

Mientras que en banca se encuentran Aarón Cruz, Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Santiago Vargas, Yurguin Román y Jurguens Montenegro.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.