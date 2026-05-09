José Giacone advierte cuál es el peor error que puede cometer el Herediano ante Cartaginés

José Giacone, durante el primer partido de la semifinal entre Cartaginés y Herediano.

El Club Sport Herediano está a 90 minutos de avanzar a la final de la segunda ronda y, por eso, el técnico José Giacone hizo una advertencia a sus jugadores sobre cuál es el peor error que pueden cometer en el partido de este sábado ante el Cartaginés.

Los florenses recibirán a los brumosos en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, a las 8 p.m., con la ventaja de haber ganado el juego de ida 0-1 en el estadio Fello Meza, en Cartago.

Aunque el Team parte como favorito tras triunfar en el primer duelo y jugar en el “Rosabalito”, donde registra siete victorias, un empate y una derrota, el estratega florense envió un claro mensaje a sus jugadores.

“En el partido hay que estar muy concentrados y no descansar en lo que se hizo anteriormente. Es el peor error que uno puede cometer: pensar que lo que se hizo se acredita para el futuro. Más bien te exige más y tenemos que dar más; no podemos conformarnos. Ese sería un gran error”, sentenció Giacone.

El técnico florense, por su experiencia, es consciente de que tener la ventaja y un entorno triunfalista puede provocar que los jugadores se confíen, sensación que deben desterrar de sus pensamientos.

“A veces el entorno le llega al jugador, lo desvía y lo relaja. Los hace pensar: ‘Ahora sí, estamos sobrados’, y eso no existe en el fútbol, y está más que demostrado. Hay que cuidar lo que hicimos matándonos en la cancha y dando el máximo”, añadió Giacone.

Finalmente, el estratega explicó cómo sus jugadores deben enfrentar al Cartaginés.

“Como dije, dando el máximo en cada uno de esos ciento y pico de minutos que se juegan ahora. Hay que dar la vida en cada pelota dividida. No podemos relajarnos de ninguna manera por lo que dice el entorno”, concluyó Giacone.