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José Giacone advierte cuál es el peor error que puede cometer el Herediano ante Cartaginés

El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró que el Cartaginés es un buen equipo y que no se le pueden dar ventajas

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
José Giacone, durante el primer partido de la semifinal entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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