José de Jesús ‘Tepa’ González le da oxígeno al Herediano (video)

El delantero mexicano José de Jesús González Tepa González le dio oxígeno al Club Sport Herediano al marcar el descuento ante el Deportivo Saprissa y poner el marcador 2-1 al minuto 22 en el Estadio Ricardo Saprissa, por el partido de ida de la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

Los morados arrollaron a los florenses en los primeros 12 minutos con anotaciones de Orlando Sinclair y el panameño Tomás Rodríguez, lo que dejó cuesta arriba el panorama para los visitantes.

José de Jesús recibió un servicio de Marcel Hernández, se quitó la marca de Pablo Arboine y remató de seguido para vencer la resistencia del guardameta Abraham Madriz.

José de Jesús Gonzalez, marcado por David Guzmán, le marcó por segunda ocasión al Saprissa en el Torneo Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Tepa González fue su segundo gol de la temporada, ambos precisamente ante los morados. El artillero azteca también anotó en el compromiso de la segunda vuelta, en la victoria 2-1 de Saprissa.