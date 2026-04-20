Jornada 17: hora y canal para ver los partidos que pueden definir todo en el Clausura 2026

José Giacone, José Saturnino Cardozo, Hernán Medford, Andrés Carevic y Óscar Ramírez saben que hay mucho en juego.

Con partidos martes, miércoles y jueves, la jornada 17 del Torneo de Clausura 2026 podría generar alegrías o lamentos, en todo aspecto.

A falta de seis puntos en disputa, nadie quiere dar un paso en falso, pero lo cierto es que se acerca el momento de conocer en definitiva quiénes seguirán en la pelea por el título y quiénes verán las instancias finales por televisión.

El panorama actual tiene a un Herediano intratable mirando a todos desde la cima con 34 unidades y se enfila a garantizarse el derecho de cerrar las series venideras en su casa y hasta tener presencia garantizada en una eventual gran final.

Un punto separa a los florenses de privilegio y es lo que buscarán capitalizar este miércoles.

Pero antes de eso, este martes habrá dos partidos que resultan claves en zona de clasificación.

La jornada arranca con un duelo de alto voltaje entre Sporting y Liberia, en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia. Un partido que sin duda alguna verán los rojinegros, cruzando los dedos para que el equipo de Andrés Carevic puntúe.

Pero es que el cuadro de José Saturnino Cardozo también se percibe muy sólido y es de los que mejor fútbol practican en este Torneo de Clausura 2026.

Después de ese pulso entre albinegros y pamperos, este mismo martes habrá otro choque crucial, entre Cartaginés y San Carlos.

Ese encuentro también podría dinamitar el campeonato. Los Toros del Norte pretenden firmar en definitiva su salvación y los brumosos saben que no pueden pestañear si realmente quieren estar en semifinales.

Para el miércoles, Herediano buscará sellar el liderato general de visita contra Pérez Zeledón; mientras que Saprissa recibirá a un Guadalupe que ya podría llegar descendido a este encuentro, si es que San Carlos puntúa el martes.

De lo contrario, “El Equipo de la Rosa” luchará por la permanencia, aunque su situación se percibe bastante compleja.

Mientras que el jueves, Liga Deportiva Alajuelense enfrenta una final sin ningún tipo de margen de error contra Puntarenas.

Los rojinegros dejaron de depender de sí mismos y necesitan que Cartaginés o Liberia tropiecen en esta penúltima batalla en la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

Con tanto en juego, lo más probable es que los más fiebres no quieran perderse ningún partido de esta jornada que puede ser tan dramática como la del fin de semana.