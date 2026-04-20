Puro Deporte

Jornada 17: hora y canal para ver los partidos que pueden definir todo en el Clausura 2026

La jornada 17 del Torneo de Clausura 2026 tendrá partidos martes, miércoles y jueves

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Por Fanny Tayver Marín
José Giacone, José Saturnino Cardozo, Hernán Medford, Andrés Carevic y Óscar Ramírez saben que hay mucho en juego.
José Giacone, José Saturnino Cardozo, Hernán Medford, Andrés Carevic y Óscar Ramírez saben que hay mucho en juego. (José Cordero, Rafael Pacheco y Albert Marín/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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