Jonathan McDonald habló de su retiro: ‘Uno se cansa, ya no se levanta con la misma ilusión’

Jonathan McDonald jugó apenas 10 partidos en el Torneo Clausura 2026 con San Carlos y no marcó goles.

El delantero de San Carlos, Jonathan McDonald, se encontraba disfrutando del tope de Expo San Carlos, luego de que su equipo quedara fuera de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Lo que nunca imaginó fue que el presentador de Canal 6, Gustavo Gamboa, durante la transmisión del evento, lo entrevistaría y le preguntaría directamente sobre su futuro.

El experimentado delantero, de 38 años, con sombrero vaquero y lentes oscuros, fue muy sincero y habló sobre su continuidad en el balompié costarricense.

“Ya el torneo terminó y estamos analizando el futuro, si sigo jugando o no”, declaró McDonald, a quien se le vence el contrato con los Toros del Norte.

El exjugador de Santa Bárbara, Herediano y Alajuelense indicó que ya suma más de dos décadas en la Primera División.

En el Clausura 2026, Jonathan McDonald apenas disputó 10 partidos y jugó 170 minutos, de acuerdo a las estadísticas de la Unafut. No logró marcar ningún gol y fue expulsado en dos oportunidades.

“Hace unos días estaba recordando que debuté en noviembre de 2004, por lo que ya voy para 22 años de carrera. Obviamente uno se cansa, ya no se levanta con la misma ilusión y esas cosas tienen que analizarse”, confesó.

Jonathan, quien es muy aficionado a las actividades equinas, lucía un sombrero vaquero mientras miraba el tope y respondía sobre qué pasará con él para la próxima temporada.

“Llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión y no es fácil. No ha sido sencillo; lo he pensado por al menos seis meses, analizando los pros y los contras y viendo cuánta ilusión sigue existiendo en uno para continuar jugando. Vamos a analizarlo con calma en estas vacaciones y ver qué hacemos”, dijo McDonald.

McDonald fue expulsado en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026, cuando San Carlos cayó 2-1 como visitante ante Cartaginés, por lo que no estuvo en la convocatoria del duelo ante Pérez Zeledón de este viernes (1-1).