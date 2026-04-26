Puro Deporte

Jonathan McDonald habló de su retiro: ‘Uno se cansa, ya no se levanta con la misma ilusión’

El delantero Jonathan McDonald conversó sobre su futuro en el balompié nacional, tras cerrar su temporada con San Carlos

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Por Juan Diego Villarreal
Saprissa vs. San Carlos
Jonathan McDonald jugó apenas 10 partidos en el Torneo Clausura 2026 con San Carlos y no marcó goles. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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